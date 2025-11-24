內幕》鄭麗文拜共諜還嗆賴惡鬥 國安示警3危機：正是北京樂見「裂縫」

國民黨主席鄭麗文日前出席統派活動，追思對象包含共諜吳石等人。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前出席統派活動追思共諜吳石等人，昨又針對賴總統稱「不該緬懷共諜」，反嗆賴不該消費國家英雄作為政黨鬥爭。國安人士指出，總統提醒國人認清威脅來源，卻被鄭歸類為「政治攻防」，等同混淆敵我界線，「敵我不分、預算卡關」正是北京最希望看到的的「裂縫」，對國際盟友更是負面訊號。

賴總統日前在臉書發文紀念當年與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍，強調我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵，而不是共諜。鄭麗文昨卻對此表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費，要賴總統停止政黨惡鬥，台灣不能再內耗。

國安人士受訪表示，賴總統以三軍統帥身分在社群發文紀念殉國將軍，實為理所當然，國家元首從歷史定位的高度，清楚區隔英雄與共諜，兩者不應混為一談；反觀鄭麗文紀念叛國共諜吳石，她在面對社會質疑時更應說清楚，而不是轉移焦點。

國安人士進一步點出三項警訊。首先，中國正透過軍事恫嚇、情報滲透與心理戰全面施壓台灣，總統正是在提醒國人認清威脅來源，卻被鄭麗文歸類為「政治攻防」，等同淡化外部威脅、混淆敵我界線，此類言論容易讓部分民眾誤以為兩岸議題只是政黨之爭、而非國家安全問題，進而削弱整體社會的警覺。

該人士指出，「混淆敵我、淡化威脅」是最直接削弱台灣安全防線的方式，政黨立場可以不同，但國家利益必須一致，若因政黨成見而貶抑國防議題，甚至支持與中國立場靠攏的政治力量，最終代價就是台灣民主與主權的流失。

第二，杯葛國防相關預算，恐向盟友傳遞錯誤訊號。國安人士指出，藍白近來藉由「財劃法」與程序爭議掣肘中央，總預算審查因而停擺，軍事相關預算恐面臨延宕，美國與盟友正密切關注台灣是否展現一致的防衛意志，預算就是最直接的指標，一旦總預算被退回、國防特別預算無法審議，不僅拖延軍備時程，也讓國際質疑台灣是否仍願意自我防衛，這將是負面的訊號。

第三，敵我不分、預算卡關，就是北京最希望看到的內部裂縫。國安人士強調，「國防不是藍綠議題，是國家存亡議題！」敵我不分，是對國安最大的傷害，國防預算卡關，也替台灣安全埋下風險。中國正透過資訊戰與認知作戰試圖弱化台灣防衛意志，一旦台灣內部出現敵我混淆與政治操作國防的現象，將使北京誤判「台灣防衛意志薄弱」，進而升高台海情勢風險。

美國聯邦參議院外交委員會日前召開「檢視台灣增強韌性法案執行情況及未來美台合作機會」聽證會，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）明確指出，中國正以軍事、經濟、法律戰與訊息操弄威嚇台灣，美方應加速軍售交付並深化美台日菲合作；前白宮官員杜如松（Rush Doshi）則肯定台灣提升國防預算、延長義務役期、不對稱戰力發展等作為，並指出「國際正密切觀察台灣是否展現一致的防衛意志」。

國安人士表示，前述國際專家的意見在在說明，台灣必須團結、必須明確、防衛意志必須一致，「這不是政治問題，而是國家能否長久存在的問題。」

