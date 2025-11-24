藍委質疑院版財劃法 政院曝各縣市採同一公式分配

行政院發言人李慧芝表示，「政院版財劃法」係行政院及財政部、主計總處等部會，前後多達6次邀集地方政府會商，充分聽取地方政府意見，並參酌多數專家學者意見後審慎規劃，已取得最大共識。（資料照）

政院版財劃法修正草案將中央挹注地方的規模提高到1兆2002億元，不過藍委質疑，各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」，政院目前都不敢公開。行政院強調，中央統籌分配稅款分配方式及指標入法，直轄市及縣（市）均按同一公式分配，包括納入「工業就業人口」、「農林漁牧就業人口」及「農林漁牧產值」等指標，分配公式公平、合理。

國民黨立委許宇甄日前質疑，行政院連最基本的縣市財政試算表都拿不出來，各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」，政院目前都不敢公開。她更說，中央事權移轉地方之後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，政院更是隻字未提。

請繼續往下閱讀...

對此，行政院發言人李慧芝表示，「政院版財劃法」係行政院及財政部、主計總處等部會，前後多達6次邀集地方政府會商，充分聽取地方政府意見，並參酌多數專家學者意見後審慎規劃，已取得最大共識。

李慧芝指出，此外，中央統籌分配稅款分配方式及指標入法，直轄市及縣（市）均按同一公式分配，優先滿足基本財政收支差額及搭配財源保障機制，整合地方政府意見設計多元、兼顧城鄉特色之財政努力及基本建設需求分配指標，包括納入「工業就業人口」、「農林漁牧就業人口」及「農林漁牧產值」等指標，並考量人口結構、土地管理成本及污染防治等因素，分配公式公開、透明，且更公平、合理，有助落實財劃法調劑財政盈虛及均衡區域發展立法意旨。

李慧芝說明，政院版財劃法朝「垂直事權能夠劃分，水平財源能夠均衡」的方向規劃，依地方自治精神，適度檢討中央、地方所負擔事務權責，有明確的分配架構以及優先照顧財政弱勢縣市的部分，其中「一般性補助」針對教育、社福等自治事項提供支持；「計畫型補助」則聚焦中央政策與重大建設引導，不僅建構事權與財源對應、權責相符的合理機制，也使中央與地方的財政分工更加具體、且完善，並強化對全國各地發展、人民需求的保障。

李慧芝強調，計畫型補助款回歸舊制模式，由中央各主管機關依政策及業務需要按計畫補助地方政府，各項計畫型補助金額須視計畫提報、核定及執行情形而定，院版財劃法原則確保修法後各地方政府獲配統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款3項獲配合計數不低於114年度的水準，以確保全體國民皆能獲得一定生活品質及公共服務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法