神安排！拜票直擊女子暈倒 邱建富給她廟會結緣糖果「吃平安」

前彰化市長邱建富直擊排隊女子暈倒，當場上前關心，剛好口袋有糖果，提供給女子補充血糖。（民眾提供）

民進黨彰化縣長提名將採「類初選」，前彰化市長邱建富今天（23日）也到彰化果菜市場拜票爭取支持，剛好直擊有排隊女子突然暈倒，醫護人員初判是低血糖，他馬上從口袋拿出「糖果」給女子補充血糖。邱建富說，這是早上跑廟會蜈蚣陣所拋下的糖果，真是神安排。

邱建富說，他今天先到溪湖去跑廟會活動，蜈蚣陣的藝閣車拋下賜福的糖果，他還被糖果打到，隨後就接到6顆糖果，他認為這糖果是用來吃平安，分給助理與司機各1顆，自己也吃了1顆，剩下3顆就放在口袋。

沒想到，在跑下一個行程時，因為彰化果菜市場免費送3000份水果，現場大排長龍，他正在跟民眾打招呼時，剛好看到前方有位女子突然倒下，助理馬上就去打119，由於現場就有護理站，護理師到場隨即檢測，研判是血糖過低，在護理師的同意下，他拿出口袋裡的糖果給女子補充血糖。

邱建富笑說，這真的是神明的任務，他平常不會隨時帶著糖果，因緣際會就這麼巧，拿到陣頭的糖果，結果馬上就派上用場，只能說一切妙不可言，都是神的安排。

前彰化市長邱建富到彰化果菜市場拜票。（取自邱建富臉書）

