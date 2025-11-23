史瓦帝尼眾議長今率團訪台 外交部：台史建交57年密切友好

史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）應我國政府邀請，於今年11月23日至27日率團訪台。（外交部提供）

史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）應我國政府邀請，於今年11月23日至27日率團訪台。外交部今日強調，台史建交57年以來，兩國關係一向密切友好，將持續秉持「總合外交」政策理念，積極推動「榮邦計畫」各項工作。

史瓦帝尼眾議院訪團成員包括眾議員曼巴（Lindiwe Mamba）、眾議員蘇薩（Joseph Souza）、眾議員席姆拉內（Jabulane M. Simelane）及眾議員維拉聶（Allen Vilane）等6人。

外交部政務次長吳志中今天下午代表我國政府前往接機，並表達誠摯歡迎之意。外交部長林佳龍於今年4月以總統特使身分訪問史瓦帝尼王國後，持續積極推動兩國各項合作，馬布札議長訪台續為台史高層交流增添新頁。

外交部指出，馬布札議長抵達後在機場發表談話，感謝我國政府邀請，並表示來到台灣如同回到第二個家，深刻體會強勁的互動交流是構成雙邊夥伴關係的重要基石。台史兩國地理位置雖遙遠，但共同堅持民主、經濟發展與人民福祉等承諾，馬布札議長特別感謝賴總統就任以來持續協助史國經濟成長，也代表史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）、王母恩彤碧陛下（H.M. The Queen Mother Ntombi）及史國人民轉達情同手足般的溫暖問候。

外交部說明，馬布札議長曾於2018年以商工暨貿易部長身分訪台，此行將晉見賴清德總統、拜會立法院長韓國瑜及午宴、外交部長林佳龍午宴、拜會經濟部、財團法人國際合作發展基金會、參訪台灣中油桃園煉油廠等，進一步瞭解我國政經建設，並深化雙邊高層交流。

外交部強調，台史建交57年以來，兩國關係一向密切友好，並奠定堅實的合作基礎。外交部將持續秉持「總合外交」政策理念，積極推動「榮邦計畫」各項工作，深化與史國在各領域之合作，增進兩國情誼與人民福祉，共同促進永續發展及區域穩定繁榮。

