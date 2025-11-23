為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    史瓦帝尼眾議長今率團訪台 外交部：台史建交57年密切友好

    2025/11/23 19:33 記者陳鈺馥／台北報導
    史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）應我國政府邀請，於今年11月23日至27日率團訪台。（外交部提供）

    史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）應我國政府邀請，於今年11月23日至27日率團訪台。（外交部提供）

    史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）應我國政府邀請，於今年11月23日至27日率團訪台。外交部今日強調，台史建交57年以來，兩國關係一向密切友好，將持續秉持「總合外交」政策理念，積極推動「榮邦計畫」各項工作。

    史瓦帝尼眾議院訪團成員包括眾議員曼巴（Lindiwe Mamba）、眾議員蘇薩（Joseph Souza）、眾議員席姆拉內（Jabulane M. Simelane）及眾議員維拉聶（Allen Vilane）等6人。

    外交部政務次長吳志中今天下午代表我國政府前往接機，並表達誠摯歡迎之意。外交部長林佳龍於今年4月以總統特使身分訪問史瓦帝尼王國後，持續積極推動兩國各項合作，馬布札議長訪台續為台史高層交流增添新頁。

    外交部指出，馬布札議長抵達後在機場發表談話，感謝我國政府邀請，並表示來到台灣如同回到第二個家，深刻體會強勁的互動交流是構成雙邊夥伴關係的重要基石。台史兩國地理位置雖遙遠，但共同堅持民主、經濟發展與人民福祉等承諾，馬布札議長特別感謝賴總統就任以來持續協助史國經濟成長，也代表史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）、王母恩彤碧陛下（H.M. The Queen Mother Ntombi）及史國人民轉達情同手足般的溫暖問候。

    外交部說明，馬布札議長曾於2018年以商工暨貿易部長身分訪台，此行將晉見賴清德總統、拜會立法院長韓國瑜及午宴、外交部長林佳龍午宴、拜會經濟部、財團法人國際合作發展基金會、參訪台灣中油桃園煉油廠等，進一步瞭解我國政經建設，並深化雙邊高層交流。

    外交部強調，台史建交57年以來，兩國關係一向密切友好，並奠定堅實的合作基礎。外交部將持續秉持「總合外交」政策理念，積極推動「榮邦計畫」各項工作，深化與史國在各領域之合作，增進兩國情誼與人民福祉，共同促進永續發展及區域穩定繁榮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播