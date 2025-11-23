賴清德吃壽司被讚爆 中國網紅靈魂拷問中共：不是禁日本水產嗎？

總統賴清德用行動力挺日本水產品。（翻攝自X平台）

日本首相高市早苗本月初因為一席「台灣有事」言論讓中國大崩潰，北京祭出一連串報復措施，包括暫緩赴日旅遊、禁止日本水產進口等。我國總統賴清德近日以行動力挺日本，在社群PO出享用日本壽司的照片，引發外界熱議，大批日本網友湧入評論區叫好。出生中國、目前定居加拿大的反共網紅張堯最近也聊到這件事，直言台灣如果真如北京所言屬於中華人民共和國，為何中共禁日本水產，賴清德還吃得到？簡單一句話就「突破盲腸」！

賴清德本月20日在X平台分享吃壽司的照片，以日文寫下「今天的午餐是壽司和味噌湯，鹿兒島產的青魽和北海道產的干貝」，力挺日本優質水產品。貼文曝光至今已吸引近3000萬人次瀏覽、逾32萬人按讚，大批日本網友瘋狂轉發，並湧入留言區感謝台灣近日來對日本產品的大力支持，狂刷「台日友好」，日本各大主流媒體也爭相以「台灣總統」為題報導此事。

請繼續往下閱讀...

張堯21日在YT開直播時聊到這件事，笑稱讓中國崩潰實在太容易，「我就很想問，為啥賴清德能吃到日本水產呢？如果台灣是中國的台灣。中國不是禁止了日本的水產品進口嗎？那請問賴清德那個日本扇貝哪來的呢？朋友們，把日本的水產品吃起來，你每吃一個日本水產品，就是在證明台灣跟中國一毛錢的關係都沒有！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法