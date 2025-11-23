俄國人可在白俄擔任公職！學者憂「今日白俄羅斯、明日台灣」

俄羅斯總統普廷（左）和白俄羅斯總統盧卡申科（右）交好，兩國公民可互相在其境內擔任公職。（路透檔案照）

俄烏戰爭未歇，俄羅斯、中國均對異議人士採取長臂管轄、跨境鎮壓。淡江大學外交與國際關係學系副教授鄭欽模今日在「反跨境鎮壓」座談會上示警，「今日烏克蘭、明日台灣」不會成真，他比較擔心的是，「今日白俄羅斯、明日台灣」，目前白俄羅斯已經快變成俄羅斯的一部分。

鄭欽模表示，滲透和顛覆才是導致戰爭的更重要因素，而不是屈服。當你會抵抗，對方就會去評估戰爭的代價，當你不抵抗，它反而會出兵，台灣應該對於會不會發生戰爭有比較清楚的了解。

鄭欽模強調，白俄羅斯面對俄羅斯的威脅，幾乎不抵抗的，自己比較擔心的是「今日白俄羅斯、明日台灣」，因為白俄羅斯與俄國簽訂《俄白聯盟國家公民平等權利條約》後，允許俄人可在白俄羅斯擔任公職，白俄羅斯人也能在俄擔任公職，目前歐洲已把白俄羅斯視為快要消失的國家，已經快變成俄羅斯的一部分。

鄭欽模指出，比較特別的是，俄羅斯的跨境鎮壓其實是戰爭行為一部分，是一種結合特務暗殺、人口販運與法律戰的混合手段。俄羅斯把烏克蘭當成俄國一部分，這跟中共把台灣當成中國一部分是一樣的，俄國總統普廷根本不把烏克蘭當成一個國家，他把白俄羅斯和烏克蘭都成俄國一部分，所以俄國的跨境鎮壓一開始就很兇殘。

鄭欽模指出，2014年俄羅斯就派軍隊佔領克里米亞，2022年入侵烏克蘭後，普廷更脅迫佔領的四個州須舉行公投加入俄羅斯。俄國的跨境鎮壓包括軍事入侵、資訊宣傳戰等，主要核心目的是要「消滅威脅源頭」、「製造恐懼及寒蟬效應」、「破壞西方支持」。

據分析，俄國的鎮壓手段有「暗殺與暴力」，中共預期的心理、政治效果，有消除領導層，製造極度恐懼，但實際效果是激發烏克蘭復仇意志，促使西方提供更先進的武器；俄國更會在佔領區綁架兒童和平民，目的是要同化人口、抹除烏克蘭未來，但此舉已構成戰爭罪，導致普廷被ICC發布逮捕令。

鄭欽模說，俄國也濫用「紅色通緝令」，想限制對手移動及進行政治羞辱，但實際產生的效果是國際刑警組織加強審查，俄羅斯信譽破產；俄國也進行數位監控與威脅，想讓異議者自我審查及噤聲，但這促使烏克蘭與西方加強網路防禦與情報共享。

面對中國對台灣的跨境鎮壓，鄭欽模建議，台灣應採取的反制措施，法律層面可建立「防衛性民主」法制，包括推動代理人法及強化反滲透法，並建立跨境鎮壓的法律定義。

鄭欽模提到，在情報與執法層面，可斬斷長臂管轄，包括清查「關聯組織」與統戰據點，以及強化在台港人的保護。在國際合作層面，情報共享加入反跨境鎮壓情報網。社會韌性上，反認知作戰與心理防禦，須揭露各種跨境脅迫手法及強化資安意識。

