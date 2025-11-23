喝生水填肚子、找馬路硬幣過活！綠委伍麗華自曝坎坷成長過程

在屏東大學第12屆校慶典禮上獲頒校友終身貢獻獎，伍麗華致詞時數度哽咽。（取自立委伍麗華臉書）

屏東大學校長陳永森（左）頒發校友終身貢獻獎給立委伍麗華（右）。（取自屏東大學臉書）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨首位山地原住民立委伍麗華，本月在國立屏東大學校慶中，獲頒校友終身貢獻獎，她在致詞中透露，成長很坎坷，曾靠一直喝學校水龍頭的水讓自己不餓、也曾天天低頭在校園和馬路上找硬幣；政治工作耗時耗力耗心，各種攻訐很容易讓熱情枯竭，終身貢獻獎是給她的大力丸。

推動原民教育 獲頒屏大終身貢獻獎

教育界出身的伍麗華推動原住民族教育不遺餘力，與實驗教育聯盟共同催生實驗三法，並帶領屏縣教師編撰完成一到六年級的國語文、數學、自然、英語科的排灣族本位教科書，接著在擔任屏東縣政府原住民處處長期間，與縣府團隊完成許多屏東品牌，2019年底她臨危授命參選山地原住民立委，當選史上第一位民進黨山地原住民立委。擔任立委近6年，在公督盟評鑑、口袋國會評價、台灣國會評鑑，均獲全院優秀立委、委員會優秀立委，服務案件高達2萬多件。

屏東大學本月22日舉辦第12屆校慶典禮，伍麗華從校長陳永森手中接下校友終身貢獻獎座，她發表感言時透露，她的爸爸入贅給媽媽時，媽媽已生過6個孩子，生下她時候，已經48歲。她到外地求學、寄住在學校工友宿舍，曾經靠一直喝學校水龍頭的水，讓自己不餓，也曾經天天低頭在校園裡、馬路上尋找硬幣，沒有爸爸媽媽陪伴成長的日子非常辛苦，這些生活上的苦，都比讀書還要苦。正因為如此，她可以把書讀好，讀書可以獲得成就感，給自己帶來快樂，帶給父母驕傲。

伍麗華從師專、師院、碩士班到博士班，都在屏東大學完成學業，她很感謝能夠在母校接受造就；她感性表示，政治工作耗時耗力耗心，各種攻訐很容易讓熱情枯竭，終身貢獻獎是給她的大力丸，也是對她的提醒「伍麗華你曾經的熱情與勇氣可安在？」，她也會繼續努力，永遠不辜負這座「終身貢獻獎」。

立委伍麗華。（資料照）

