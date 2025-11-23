藍擬修法中配參選免棄國籍 鍾佳濱：重點在對單一國家忠誠

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任民選公職。也有國民黨立委提案修正「兩岸人民關係條例」，欲將中配入籍年限從6年縮短成4年。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱強調，重點在於「對單一國家忠誠」，硬要修法，整個就是鬧笑話。

鍾佳濱表示，中配「六改四」增加了中共滲透的成功機會，也降低了他們滲透的成本，因為時間就是成本。而「兩岸人民關係條例」基本上是規範人民，但「國籍法」規範的是公職人員，公職人員有國家忠誠的問題，所以才會將「國籍法」設定為單一國籍。

鍾佳濱指出，國民黨現在爭論說：「中國怎麼是外國呢？」企圖用所謂的台灣地區、大陸地區混淆，這完全背離了「國籍法」當中，國家忠誠的問題，「你只能對單一國家效忠嘛！」就好比說我國法律規定只能夠單一配偶，「你說不能有外國老婆，但大陸不算外國，所以娶大陸老婆不受外國配偶限制。」

「這很可笑嘛！國家忠誠問題你把它混淆成到底是一般外國，還是中國。」鍾佳濱強調，「國籍法」規定公職人員不可以有外國國籍，就像我國規定說「你不能有單一配偶以外的其他配偶，管他這個配偶是不是外國配偶？」所以如果硬是要修法，那就是整個在鬧笑話，當然它最後的危害是很明顯的。

鍾佳濱說，公職人員代表國家行使公權力，和一般人民行使完選舉權就結束，危害性不同。修法不只是可以有更多中配來洗人口、選出他們想要配合對岸的人，連被選舉的公職人員，都可以是一個中國人，這更可怕！網路上開玩笑說，「習近平只要來和傅崐萁結婚，就能成為中配，就可被選為台灣總統。」

鍾佳濱表示，其實之前國民黨就曾提出中配「六改四」，後來因為社會很強烈的反彈，大家擔心健保資源被濫用等問題，所以後來在野就自己收起法案。現在又透過「國籍法」，故意混淆單一國籍的忠誠問題。他強調，「不是問你的配偶是不是外國人，是你只能有一個配偶。這才是根本的核心問題。」

