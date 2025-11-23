中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC

台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民國，以後也會被它消滅。（記者塗建榮攝）

中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民國，以後也會被它消滅。

自由通訊傳播協會等民團今日於西門町喜樂時代影城舉行「反跨境鎮壓」座談會，邀請專家學者分析中共認知戰及跨境鎮壓手法。

明居正談及，中共對台灣打心理戰與認知戰，想要改變台灣人的認知。現在網路上講中國好話的訊息，全部是中國內容農場放出來的，台灣人還有很多人受騙，跟著中共在講「反台獨」。

明居正指出，中共會把台灣人區分成甲式台獨，乙式台獨等，支持中華民國也算台獨，今天它先聯合次要敵人、打擊主要敵人，當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民國，以後也會被它消滅。

明居正分析，中共是運用兩手策略，結合「硬實力」軍事威懾和「軟實力」宣傳、滲透、統戰、收買、恐嚇、暗殺等，增加台灣與國際社會應對中共的成本。心理戰與認知控制方面，正在政治與社會層面，削弱台灣的抵抗意志，現在所做一切都是為統一做準備，按照中共的邏輯，最後軍隊一定會進來。

明居正進一步說，中共認知戰的新論述加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，以及製造「台灣是激進挑釁者」的印象，而「跨境鎮壓」只是中共認知戰的一小部分。

明居正提及，中共跨境鎮壓主要針對法輪功、台獨人物、組織、學者、意見領袖。也會利用經濟利益作為統戰工具，透過資金、獎學金、企業交流、青年交流活動等，吸引年輕人參與，並且跟台灣內部組織合作，例如透過統促黨、中配同鄉會、旅遊團等親統團體，在台建立代言人、代理人；並培植網紅，影響台灣年輕人認同，塑造有利於中共的輿論。

關於台灣的反制策略，明居正建議，政府應強化國安防線，加強防網攻、防間諜工作，國軍與情報單位要提高警覺。也要建立預警與查核機制，可設立跨部會平台，及時追蹤、澄清中共來源的錯假訊息。

他強調，監管與透明方面，應管控在台的中共資金滲透，清查台媒、網紅、宮廟、黑道的資助來源。也要強化媒體與資訊素養，提升民眾對假訊息、不實內容的辨識力。並促進正面敘事，由台灣政府、民間、媒體共同建立正面、真實的兩岸與國際敘事，讓更多人了解真相。

美國天主教大學退休教授聶森表示，日前在美國國會的中國委員會聽證會上，曾擔任國際宗教自由無任所大使的布朗巴克出庭作證，特別指出美中間的衝突，不只是宗教自由，而是有嚴重的國家安全問題。中共每年花數十億美金在各國進行長臂管轄、跨境鎮壓，這是對美國及世界的全面戰爭。

聶森舉例，美國天主教大學在今年8月接獲炸彈威脅，對方威脅要炸掉大學，並勒索2千萬美金，後來證明是虛驚一場。今天這場在台北舉行的反跨境鎮壓座談會，日前也收到炸彈威脅，手法是如出一轍的。此外，在美國的神韻表演，多年來已收到超過150件威脅，有些涉及死亡恐嚇，此為中共長臂管轄的超限戰，意圖干擾神韻運營。

聶森直指，在美國，紐約市的紅色滲透非常嚴重，中共在海外各地設立警察站進行跨國鎮壓，監控及追捕中國異議人士。中共更收買親共華僑，控制海外僑團，許多國家已意識到中國在當地國設置祕密警察，例如美國已關閉好幾個中共設立的警察站，並關閉了上百間孔子學院，全美僅留下幾間跟中醫有關的據點。

自由通訊傳播協會23日舉辦揭露、透析中國跨國鎮壓手段的「看不見的長臂：台灣早已身處無聲的超限戰之中」座談會，因收到狂徒丟汽油彈恐嚇，臨時將場地改至電影院舉行。（記者塗建榮攝）

美國天主教大學榮休教授聶森出席與談。（記者塗建榮攝）

自由通訊傳播協會23日舉辦揭露、透析中國跨國鎮壓手段的「看不見的長臂：台灣早已身處無聲的超限戰之中」座談會，台灣大學新聞所名譽教授張錦華（中）主持，台灣大學政治系名譽教授明居正（左一）、美國天主教大學榮休教授聶森（右一）、淡江大學外交與國際關係學系前主任鄭欽模（右二），以及中共跨國鎮壓的親身見證者、台灣人權工作者李明哲（左二）與談。（記者塗建榮攝）

