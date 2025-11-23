LI演說分享自由派如何團結 范雲：台灣與全世界夥伴共同前進

立委范雲代表民進黨擔任國際自由聯盟（LI）副主席，出席於荷蘭海牙舉行的第209屆執行委員會，並受邀擔任論壇講者。（范雲國會辦公室提供）

立委范雲代表民進黨擔任國際自由聯盟（LI）副主席，出席荷蘭海牙舉行的第209屆執行委員會，並受邀於當地時間22日擔任「震撼與麻木：自由派如何在常態性危機與不安全感政治中航行」論壇講者。該場次由荷蘭民主66黨參議員貝爾希爾希主持，與談者包括烏克蘭、委內瑞拉及黎巴嫩的政要，共同討論自由民主陣營面對國際威權擴張與不安全感蔓延的因應之道。

范雲開場首先向LI表達謝意，她表示，去年會議在超過50國代表的共同努力下，LI通過今日世界決議文（World Today Resolution），譴責中國曲解聯大2758號決議文，此一國際法理上的肯認對台灣至關重要，總統賴清德也特別請她向各國自由派夥伴表達最深的感謝。

談到論壇主題，范雲說，台灣是一個長期處在「常態性危機與不安全感政治」中的國家，長期面對中國的威權擴張。尤其在中國領導人習近平上任後，中國對台威脅不斷升級，從軍事威脅、灰色地帶施壓、經濟脅迫到網路攻擊與滲透。然而，台灣人民始終未曾退縮，且正因如此，鍛造出強大的韌性。

范雲指出，台灣的第一項韌性來自經濟自主。中國崛起後，台灣也曾在經濟上高度仰賴中國，但民進黨政府意識到隨之而來的風險後，便決心降低對其經濟依賴。如今，台灣對中投資佔所有投資的比率，已從2010年的84%，下降到去年的7.5%，這正是政府與民間企業共同努力的成果。

其次，台灣在捍衛及守護民主上展現強大韌性。范雲說，台灣連續11年蟬聯全球受境外假訊息影響最嚴重的國家第一名；台灣政府每日面臨中國超過百萬次的網路侵擾。為此，政府除了與公民社會密切合作、對抗假訊息外，面對以年輕世代為目標的認知戰，教育部也正在編寫「理解中國」教材，培養下一代媒體識讀及辨識中國政治宣傳的能力；同時，台灣也正在強化國安法制改革，以應對中國的滲透與統戰。

第三項則是自我防衛的韌性。范雲強調，「台灣人深知守護主權和民主是我們的責任。」過去8年蔡英文政府執政期間，國防預算成長逾8成，每年平均提升8%，是台灣歷來最有系統、最具規模的國防投資。賴總統更宣布明年國防支出將達GDP的3.3%，並規劃於2030年提升至5%，達到北約標準。

第四項則是正在積極推動的「全社會韌性」。范雲表示，除了國防預算達歷史新高外，台灣正在強化全社會應對威脅的能力，不只是強化硬體與技術，更是於各個層面提高韌性。

最後，范雲再次強調，面對「常態性危機政治」，台灣經驗早已給出答案：降低對威權國家的依賴、深化民主韌性、強化國防與全社會防衛能力。她指出，唯有全球自由派團結一致，才能讓自由不僅延續，更能勝利，而台灣已準備好與全世界的自由夥伴共同前進。

