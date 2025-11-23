民間首發挺高市！新竹新豐「孫大炮」360萬贊助鄉民赴日旅遊

新竹縣新豐鄉民孫金清長期熱心公益，默默行善助人，為了挺日本首相高市早苗，阿沙力自掏腰包360萬元，鼓勵鄉民踴躍赴日旅遊。（孫金清提供）

看不慣中國又把經濟當作武器、暫停日本水產品進口，有「孫大炮」封號的民進黨籍新竹縣新豐鄉民孫金清，阿沙力自掏腰包360萬元，鼓勵鄉民踴躍赴日旅遊，符合資格者每人贊助1萬8000日幣（約3600台幣），總計1000個名額，希望貢獻鄉民一己之力，反對「鴨霸」的中國政策，全力支持台日的民主情誼與挺台的日本高市早苗首相。

曾擔任新竹縣第14屆議員的孫金清，因為民喉舌而有「孫大炮」封號，事業有成退休後務農，長期熱心公益，默默行善助人，曾捐贈消防救災車、年節提供摸彩大獎汽車、親赴花蓮光復鄉支援救災等，造福鄉里。

孫金清說，這兩天他看到中國對日政治報復的新聞，實在看不下去。2021年中國趁台灣鳳梨豐收之際，突然宣布暫停鳳梨進口，日本人感恩台灣在大地震時熱血賑災，紛紛主動訂購台灣鳳梨，讓農民免於受創。日本從前首相安倍晉三到現任高市早苗，都是挺台的堅定盟友。

孫金清表示，高市首相在國會答辯中指出「台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態」，沒想到引起中國不滿全面反制，從旅遊警示、留學警告、外交官挑釁，再到水產品禁輸等。賴清德總統率先公開秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署公告福島5縣核食管制解禁，他也決定發揮地方鄉民一己之力，贊助友善的台灣人赴日旅遊。

孫金清說明，即日起，只要設籍新竹縣新豐鄉1年以上，獲得當地村長認可，即可憑機票等赴日旅遊的證明文件，獲得每人1萬8000日幣的贊助金，名額總計1000個，滿額為止。

孫金清（中）捐贈新竹縣政府消防局1輛消防救災車。（新竹縣消防局提供）

孫金清（中）長期熱心公益，上月也曾親赴花蓮光復鄉支援救災。（孫金清提供）

