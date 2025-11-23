藍推中配參選免棄國籍！王興煥憂「洗人口+洗公職」危害主權

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

立法院國民黨團擬修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，再配合藍委所提修法將中配入籍年限從6年縮短成4年，恐加速中共對台統戰工作。台灣基進黨主席王興煥今受訪時直言，此舉恐讓中國力量直接掌握台灣政治權力，更同於以法制宣告「中國籍不是外國籍」，替中國的「一個中國」國策在台灣打造法制配套，讓台灣落入「中國內政化」的法制陷阱。

王興煥指出，國民黨惡修「國籍法」的核心問題為中國籍是本國籍還是外國籍？依照現行「國籍法」，具有外國籍者不得擔任公職人員，民選公職更不在任何豁免範圍內。然而，中國國民黨如今竟為了讓「未放棄中國籍」的中國配偶得以直接擔任台灣公職，刻意推動惡修「國籍法」，替中國勢力介入台灣政治大開制度性後門。

回顧過去在中配入籍的法規上，王興煥續指，國民黨曾企圖將入籍年限「六年縮四年」，加速中國「洗人口」、推動台灣人口結構的「中國化」；如今更進一步要「洗公職」，讓未放棄中國籍的人能直接擔任台灣的民意代表與行政首長，讓中國力量直接掌握台灣政治權力。

王興煥強調，若「國籍法」真按國民黨的意圖修改，其政治效果將遠超過國安疑慮，因為等同於以法制宣告「中國籍不是外國籍」。

放眼世界，各國對外國人入籍後能否參選公職，都有嚴格規範。王興煥說明，台灣亦然，即使不論中國是境外敵對勢力，任何國家的國民欲入籍台灣擔任民選公職，也必須放棄原國籍，只能擁有台灣單一國籍。以國籍的形式要求政治人物對國家的認同與忠誠，是普世民主國家的基本常識，為何國民黨在中國籍面前就要丟棄這種常識？

王興煥批評，國民黨試圖透過這個修法，宣示「中國不是外國、中國籍就是本國籍」，替中國的「一個中國」國策在台灣打造法制配套。這不僅會加速中國對台灣統戰，也會將台灣進一步推入「中國內政化」的法制陷阱。

王興煥示警，台灣必須堅守「台灣、中國，一邊一國」的主權底線與國安底線，絕不能讓自己修法去宣告「中國籍就是台灣籍」。一旦這道防線失守，台灣的主權、憲政秩序與民主制度，都將暴露在極權中國的直接掌控之下。

台灣是民主法治國，總統象徵國家主權、也是憲政秩序的守護者。王興煥呼籲，「國籍法」修法事件攸關台灣的存亡危機，若國民黨強行推動這項惡修，籲請賴總統與執政黨務必寸步不讓，總統不公告、行政院長不副署，以憲政設計啟動台灣的民主防衛機制，捍衛我們的主權與未來。

