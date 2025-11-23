為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    棄置「獸魂碑」導致非洲豬瘟？中市議員：暴露市府團隊傲慢怠惰

    2025/11/23 16:56 記者蔡淑媛／台中報導
    台中肉品市場的獸魂碑在2022年改建「豬事圓滿公園」後，被棄置在社會住宅工地角落。（議員黃守達提供）

    台中肉品市場的獸魂碑在2022年改建「豬事圓滿公園」後，被棄置在社會住宅工地角落。（議員黃守達提供）

    台中肉品市場的獸魂碑在2022年改建「豬事圓滿公園」後，被棄置在社會住宅工地角落，引起文史界關注，這次台中市爆出全國首例非洲豬瘟，更引發聯想與議論。議員黃守達表示，日治時期的「獸魂碑」歷史超過90年，如今卻淪落在工地雜草與廢棄物中，凸顯市府在文資保存與市政治理的混亂及怠惰，要求市府重啟文資審議，妥善進行保存與展示紀念。

    黃守達指出，位於肉品市場的獸魂碑於1932年設立，紀念因人類而犧牲生命的動物，最早設置於西區民權路，後搬遷於北區肉品市場，過程記錄了城市發展以及肉品產業的軌跡，相當具有歷史與文化價值，更是台中現存規模最大的獸魂碑。

    但獸魂碑目前卻位處工地之中，周遭雜草叢生、堆滿建築廢棄物，根本沒有妥善保存，這次台中市爆發非洲豬瘟，被指獸靈作祟，但根本是暴露市府團隊對於動物與疾病的傲慢，以至於發生種種亂象，光是這點，獸魂碑就有保存的價值，彰顯其意義。

    市府表示，該獸魂碑因不具文資身分，文化局不是主管機關，為農業局負責，目前不算有好好保存，未來會納入冷鏈物流的整體設計，市長盧秀燕已承諾，指定文資與否交給專家，後續會請農業局妥善保存，接下來要如何放置，會請文化局與農業局共同研議協調。

    台中市議員黃守達指，建於日治時期的「獸魂碑」如今卻淪落在工地雜草與廢棄物中，凸顯市府在文資保存與市政治理的混亂及怠惰。（記者蔡淑媛攝）

    台中市議員黃守達指，建於日治時期的「獸魂碑」如今卻淪落在工地雜草與廢棄物中，凸顯市府在文資保存與市政治理的混亂及怠惰。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播