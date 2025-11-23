子瑜當年遭中國網暴民進黨噤聲現在出來蹭？ 藍白造謠遭鄉民轟炸

子瑜本週末隨團到高雄舉辦演唱會。（資料照）

南韓人氣女團TWICE本週末（22、23日）首次到高雄舉辦演唱會，總統賴清德前天（21日）接受媒體聯訪時特別提到該團出身台南麻豆的台籍成員周子瑜，開心表示子瑜是台南的女兒、台南人的驕傲。不過有藍白粉跳出來砲轟，10年前周子瑜遭中國小粉紅網暴時民進黨鴉雀無聲，現在賴清德出來亂蹭，馬上遭大批網友狠狠打臉，怒斥當年面對中國打壓子瑜不敢吭聲的明明就是中國國民黨！

2015年底，子瑜在韓國綜藝節目中手拿中華民國國旗揮舞，被台灣統派藝人黃安在新浪微博舉報是「台獨行為」，挑動大批小粉紅敏感神經，在網上撻伐、霸凌子瑜，當時子瑜原本接下的代言被撤銷，TWICE在中國的演出也被單方面取消，後續子瑜的經紀公司JYP娛樂安排她錄製影片公開道歉，並聲明自己是中國人，希望能滅中方怒火，反讓台韓鄉民炸鍋。

而今有藍白粉在Threads上分享賴清德介紹子瑜是台南女兒的消息，語帶嘲諷稱「周子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴨雀無聲……今天賴桑說『TWICE的周子瑜是我們台南人，台南人的驕傲』，呃……賴桑您真會蹭啊！」

該篇貼文曝光後讓大家看傻眼，大批網友湧入砲轟「蛤，我們都還沒死就想篡改歷史啊，民進黨群情激憤好嗎！鴉雀無聲的是國民黨，最後投票結果出爐就說明一切！指鹿為馬顛倒黑白的話都敢講！」、「這種與事實完全相反的離譜造謠文竟然還能騙到這麼多讚，事實證明了詐騙集團的多寡就是取決於白癡的數量」、「當年民進黨第一時間站出來說沒有人要因為國籍認同而道歉，國民黨在哪？還想洗記憶啊」、「當千禧年出生的追星女死光了嗎？蔡總統聲援子瑜那句被多少人拿出來亂用，當我們沒看到喔？鴉雀無聲的是國民黨 」、「當初蔡挺的言論不是還被拿來大肆嘲笑嗎？才10年，藍白是多看不起支持者的腦容量？」

