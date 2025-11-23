嘉義縣長人選鄭麗文仍未表態 王育敏稱「尚未討論」

國民黨主席鄭麗文到嘉義縣新港奉天宮參拜。（記者蔡宗勳攝）

國民黨主席鄭麗文上任後首度到嘉義地區，今天下午在秘書長李乾龍、立委王育敏與多位地方藍營民代陪同下到新港奉天宮上香，被問到明年嘉義縣長國民黨人選時，鄭麗文笑而未答，王育敏則說「尚未討論」就打斷話題。據了解，隨後在奉天宮董事長辦公室的閉門談話時，地方咸認為國民黨有贏的機會，希望儘早決定人選，但鄭麗文仍未表態。

鄭麗文指出，從小在雲林縣口湖長大，那時候最鮮明的記憶就是到新港奉天宮拜拜，今天有機會回口湖，就希望安排到新港奉天宮參拜，非常感謝董事長何達煌，讓她感到非常溫暖、熱情。希望在奉天宮加持下，嘉義縣能愈來愈旺，發展愈來愈好。

今天陪同鄭麗文參拜的除何達煌與奉天宮董監事外，藍營地方民代有民雄鄉長林于玲、議員李國勝、簡嘉億、陳信文等人。

鄭麗文與何達煌等人閉門談話時，包括林于玲等人都提到，明年選舉雲林縣可能會贏，希望嘉義縣也可以贏，但鄭並未多做回應，也沒談到嘉義縣、市長人選，何達煌則誇鄭麗文敢說敢當，不會閃，直球對決。

會中鄭麗文表示，今天看到大家士氣如虹，王育敏這麼認真在嘉義縣經營，議會黨團、所有議員、黨代表、黨部服務站在嘉義這麼辛苦的經營，未來大家有需要，盡量找她開口，做得到一定全力力挺，不要見外，直接找她或王育敏。

國民黨主席鄭麗文新港奉天宮參拜後，在廟前合影留念。（記者蔡宗勳攝）

國民黨主席鄭麗文到嘉義縣新港奉天宮參拜，與支持者合影。（記者蔡宗勳攝）

