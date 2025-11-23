藍黨團擬修法免棄中籍任公職 賴中強：形同國家機器植入木馬程式

經民連智庫召集人賴中強（中）今受訪時示警，若允許擁有中國雙重國籍者出任我國公職，形同在整部國家機器中，植入眾多的中國木馬程式，不知何時會啟動國家毀滅功能。（資料照）

立法院國民黨團擬修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，即不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任民選公職，再配合藍委所提修法將中配入籍年限從6年縮短成4年，恐加速中共對台統戰工作。經民連智庫召集人賴中強今受訪時示警，若允許擁有中國雙重國籍者出任我國公職，形同在整部國家機器中，植入眾多的中國木馬程式，不知何時會啟動國家毀滅功能。

賴中強指出，公務員對國家負有忠誠義務，因此「國籍法」規定我國國民兼具外國國籍者，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。他舉例，若1個擁有台、美雙重國籍的公務員，在處理台美貿易談判時，他是要對台灣政府還是對美國政府忠誠，這顯然是矛盾的。

賴中強說，若同時持有中華人民共和國國籍與中華民國國籍，更是明顯水火不容的忠誠義務衝突。「中華人民共和國憲法」第五十二條言明「中華人民共和國公民有維護國家統一和全國各民族團結的義務」；《中華人民共和國國家情報法》第七條中也規定：「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密。」

他強調，如允許擁有中國雙重國籍者出任我國公職，形同在整部國家機器中，植入眾多的中國木馬程式，不知何時會啟動國家毀滅功能；此外，若屆時要以「外患罪」、「國家安全法」等法律來追究，被告恐以義務衝突來做無罪抗辯，因為被告無法同時服從台灣、中國的法律。

此外，賴中強提及，「兩岸人民關係條例」規定，中國人民非在台灣設有戶籍滿十年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨，並非是拿到身分證立刻可以參選公職。

賴中強示警，「中配六改四」會讓更多中國人來台灣，若把中配參選公職的等待期間拿掉，將導致更多中國人當選民選公職，最嚴重的是若把忠誠義務拿掉，允許中配可以不放棄中華人民共和國國籍來就任公職，就會有非常嚴重的忠誠義務衝突問題。

另，若藍白聯手將中配六改四、中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範等修法通過，是否讓中共能輕易干預我國政治，加速對岸統戰工程？賴中強認為，中共對台統戰手法無所不用其極，在過去中國的情報工作中把婚姻、愛情當成是工具的例子很多，不只是對台灣，更在歷史上國共鬥爭中也頻繁發生。

