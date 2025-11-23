為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    成功推動「反制跨境鎮壓緊急決議」 范雲：國際聲援台抗中欺壓

    2025/11/23 15:18 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委范雲、沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，在國際法庭前合影。（擷取自范雲臉書）

    民進黨立委范雲、沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，在國際法庭前合影。（擷取自范雲臉書）

    民進黨立委范雲、沈伯洋22日於荷蘭海牙出席國際自由聯盟（LI）第209屆執行委員會。作為民進黨代表、LI副主席，范雲在會中訴求聯盟應聲援沈伯洋，通過「反制跨國鎮壓」緊急決議，並於會議首日即獲得全面支持、無異議通過，還有成員發言感謝這個決議，以及要求標題要點名是台灣所受到的壓迫。

    范雲指出，此屆會議匯集全球橫跨歐洲、非洲、美洲、亞洲共計48個國家、近170位自由主義政黨代表及民主倡議人士共同與會。現場所有代表均表達支持「反制跨國鎮壓」緊急決議，沒有一張反對票。更重要的是，有會員國代表主動提案將決議案名稱由「跨國鎮壓」修正為「中華人民共和國對台灣人民的跨國鎮壓」，直接點名中國對台灣的威脅。

    范雲強調，此一修正充分顯示有越來越多國家願意挺身而出，反制中國對台灣的不義壓迫，「我們不是獨自面對，而是有來自全球自由派政黨的支持。」

    國際自由聯盟「反制跨境鎮壓緊急決議」如下：

    1.譴責中國正在進行的跨國鎮壓。

    2.敦促各會員政黨與政府強化法律與制度，以保護受到此類鎮壓威脅的個人。

    3.⁠呼籲各會員反制中國以噤聲台灣人民為目的之政治脅迫。

    4.⁠支持台灣的民主韌性及其作為捍衛全球民主價值重要夥伴的角色。

    5.⁠鼓勵發展並推動監測、預防並回應跨境鎮壓行為的國際機制。

    6.⁠關於台灣及台灣海峽，國際社會應堅守以規則為基礎的國際秩序及和平外交。

    7.⁠各國應透過多邊合作，釐清聯合國2758號決議的法律範圍，使台灣得以不損及現狀的前提下參與適當的國際組織。

    8.各國應將對話、國際法與衝突預防置於優先地位，以確保區域安全與穩定。

