    首頁 > 政治

    觀光美食交流分享 台南、仙台締盟20週年深化友好關係

    2025/11/23 14:10 記者王姝琇／台南報導
    台南市長黃偉哲頒發風災捐款感謝狀給仙台市長郡和子（右）。（圖由台南市政府提供）

    仙台是台南在日本第一個締盟的城市，至明年1月締盟將滿20年，仙台市長郡和子與仙台市議會議長野田讓今日連袂率團蒞府拜會，同時辦理仙台觀光講座及美食分享會，向台南市民們介紹最資深的日本友誼市。

    市長黃偉哲表示，今年6月他率團赴仙台參加締盟20週年紀念活動，推廣台南觀光、農特產，如今在台南見到老朋友感到格外親切，兩市20年來遭逢天災相互扶持，仙台今年也捐款協助7月丹娜絲風災災後重建，特頒發感謝狀致上深深謝意。

    黃偉哲今早前往大台南國際旅展會場，並前往仙台的攤位致意。黃偉哲表示，旅展會場人潮眾多，相信透過觀光交流可以帶動兩市市民互訪。此外，也期待未來兩市能橫向展開更加多元的交流活動，並將兩市的友誼縱向地傳承至下一個世代。

    郡和子表示，很榮幸在仙台與台南締盟20週年的時刻到訪台南，本次仙台前來參加大台南國際旅展，同時也帶來仙台觀光講座和美食分享，希望讓台南市民能更加認識仙台。郡和子也關心丹娜絲風災，並感謝台南在東日本大震災時予以協助。

    野田讓則代表仙台市議會慰問丹娜絲風災，並表示在東日本大震災時台南市給予仙台許多支援，因此仙台市議會在風災後即發起募款，希望能幫助台南災後重建。他表示，期待未來30年、40年，兩市的交流及友情可以持續延續下去。

    此次市府特別安排旅展期間邀仙台市派遣講師來與市民互動、介紹仙台。觀光講座「伊達武將隊」活潑有趣的介紹毫無冷場，美食分享則邀請JR東日本大飯店台北日本料理「HAYASE」料理長郡司行雄，牛舌、毛豆甜點等，讓民眾贊不絕口。

    郡和子市長參觀台南市、仙台市締結友誼10週年紀念掛飾。（圖由台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲前往大台南國際旅展仙台市攤位致意。（圖由台南市政府提供）

    熱門推播