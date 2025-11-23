KMT推中配參政免棄中國籍 國安官員：台灣未來恐淪中共決定

立法院國民黨團日前宣布，將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範。此舉引發外界質疑是讓中國人不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任台灣民選公職。（彭博資料照）

立法院國民黨團日前宣布，將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範。此舉引發外界質疑是讓中國人不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任台灣民選公職。國安官員示警，中國對台灣主權的危害非常明顯，這種修法一旦通過，台灣未來等於是由中共決定，政府重要職位中國人都能擔任。

原任花蓮富里鄉村長的中配鄧萬華因中國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會日前決議撤銷原處分。內政部長劉世芳表示，「國籍法」第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間。

立法院國民黨團書記長羅智強20日聲稱，民進黨違憲打壓中配，規範中配是用兩岸人民關係條例。為保障中配參政權，國民黨團將提修法，明定中配參政權不受「國籍法」規範。

熟稔國安的官員今日受訪表示，重點是對國家的忠誠義務必須落實，「國籍法」規定須放棄中華民國以外的國籍，才能擔任我國公職。中華人民共和國確實是一個國家，也是一個政治實體，而且對台灣主權的危害非常明顯，也是法律定義上的境外敵對勢力，中配參政若沒有放棄中國籍，會有國家忠誠的問題。

官員指出，修法排除國籍法的適用，並沒有辦法解決國家忠誠的問題，台灣人民也會強烈反對，因為歷次民調來看，有7成以上台灣民眾認為中國籍配偶也須落實「國籍法」的忠誠義務標準。

「要擔任公職，中華民國以外的國籍都應放棄，當然包括中國籍！」官員強調，這不是針對中華人民共和國，而是所有國家都一樣，你擁有其他國家國籍一樣都須放棄，這部分就是尊重主管機關內政部對「國籍法」的解釋及對個案的裁定。

官員示警，若修法排除中配擔任公職不用放棄原國籍，等於開放13億擁有中華人民共和國國籍人士都能在台灣參政，這種修法一定要非常審慎，也須經過社會審慎討論，不然這種法律一旦修正通過，不就等於台灣未來是由中共所決定，政府重要職位都能由中國人擔任。

他強調，台灣絕不能門戶洞開，這是門戶大開讓中共有機可趁，不要因為幾個中配村里長的任職問題要去動到「國籍法」，此事茲事體大，一定會對國家安全造成嚴重影響。

