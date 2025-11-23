為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批柯志恩等人擬對院版財劃法採「拖字訣」 賴瑞隆：高雄人絕不接受

    2025/11/23 12:53 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    行政院院會20日通過「院版財政收支劃分法修正草案」，函送立法院審議。民進黨立委賴瑞隆今表示，院版財劃法對於高雄、南台灣是相對較公平的版本，但現在卻傳出國民黨立委柯志恩等人打算用「拖字訣」，阻擋院版財劃法通過，讓整個公平正義無法實施，若持續讓南北差距擴大，高雄人絕不接受，也絕不原諒。

    賴瑞隆指出，藍白立委通過的財劃法重北輕南，造成台北增加400多億元，高雄實質損失200多億元，這樣的南北差距高雄人無法接受，「我們要求柯志恩出面說明，為何要通過對台北有利、卻讓高雄損失的財劃法。

    賴瑞隆說，最近行政院版財劃法也已提出，這對高雄、南台灣相對是較公平的版本，但現在傳出柯志恩等立委打算用「拖字訣」，不讓這部法通過，「我們再次要求柯志恩等國民黨立委出面說明，為何要阻擋行政院版財劃法通過，讓整個公平正義無法實施。」

    賴瑞隆也強調，若國民黨、柯志恩採用「拖字訣」，讓院版財劃法無法付委、無法討論、無法通過的話，造成南北差距擴大，重北輕南持續擴大，高雄人絕不接受，也絕不原諒。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播