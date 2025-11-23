為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    張嘉郡想選雲林縣長很難？鄭麗文緊抱：不會不會

    2025/11/23 12:59 記者李文德／雲林報導
    國民黨主席鄭麗文（前排中）今天走訪雲林，被追問是否因黨主席選舉嫌隙影響明年選舉提名，她左手抱著縣長張麗善、右手抱著立委張嘉郡，連聲回說「不會不會」。（記者李文德攝）

    九合一大選明年舉辦，雲林縣長張麗善明年將卸任，國民黨不分區立委張嘉郡日前表態「會積極爭取黨內提名參選縣長」。國民黨主席鄭麗文今（23日）早受訪表示，張麗善已為雲林縣展現不同風貌，希望能夠順利世代接棒。被追問是否會因黨內同志不支持她有所考量，她回應「不會不會」。

    張嘉郡日前鬆口證實，雲林在張麗善縣長治理之下有大幅進步，正值轉型農工商科技城重要階段，有責任挺身而出，接下推動雲林加速前進的棒子，將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長，令藍營地方有如吃下定心丸。

    鄭麗文今天早上出席雲林口湖健走活動，面對記者詢問嘉郡有意參選縣長。她回應，在當選那天說過，「家裡有個女兒，就是最大幸福」，所以才有「安」字，作為雲林女兒，看到目前雲林由張麗善縣長施政，滿意度最高，帶出完全不同的雲林。張嘉郡也是雲林女兒，真心期待她順利世代接棒，而且棒棒都要是最強棒，女人當家，雲林一定安全，對嘉郡給予未來最高期待與祝福。

    記者追問，今年黨主席選舉時，部分黨內同志支持不同候選人，不免令人好奇明年選舉，她是否會有所考量？

    「不會不會」鄭麗文說，那已經是過去的黨內選舉，我們本來就是一家人。選舉時是君子之爭，選完之後大家都一致為黨好為什麼希望國民黨好？因為國民黨好，台灣會更好，雲林也會更好。雲林交給國民黨，大家一定安心啦。

    被問未來縣長提名，鄭麗文表示，目前提名辦法還沒進行，預定下週三會提出討論相關提名辦法，目前都還沒有相關辦法。

    張麗善表示，黨主席選舉是過程，而且國民黨沒有分裂本錢，怎樣對台灣是最好的，會一致對外，為黨的方向全力支持。

