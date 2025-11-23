中共滲透恐全面提升！ KMT擬修法讓中配參政免棄中國籍

立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任民選公職。（路透社資料照）

立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任民選公職。也有藍委提案修正兩岸條例，欲將中配入籍年限從6年縮短成4年；學者示警，一旦台灣降低制度門檻，中共統戰滲透率將全面提升，不能變相包裝成一般修法。

原任花蓮富里鄉村長的中配鄧萬華因中國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會日前決議撤銷原處分。內政部長劉世芳表示，「國籍法」第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間。

立法院國民黨團書記長羅智強20日聲稱，民進黨違憲打壓中配，規範中配是用兩岸人民關係條例。為保障中配參政權，國民黨團將提修法，明定中配參政權不受「國籍法」規範。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這不是一般的移民政策調整，而是攸關國家安全、政治共同體邊界與制度完整性的重大變動。中配本身不是問題，但中國是一個長期對台滲透與政治施壓的威權國家，這個背景不能被抽離。台灣任何牽涉政治權利的制度鬆動，都會被中國視為可操作空間。

洪浦釗分析，如果中配可以在保留中國籍的情況下取得任公職或公務權限，就等同於開放中國政府以合法、公開的方式累積政治影響力，形成全新的統戰載具。統戰工作的邏輯不是「每個中配都是統戰者」，而是中國只需掌握少數人的家庭連結、情感與經濟弱點，就能達成政治效果。最容易被滲透的，必然是基層與民意代表，包括里長、地方議會，甚至國會。

洪浦釗批評，更重要的是，中國的《國家情報法》、《反間諜法》、《國安法》等法律明確規定個人有「協助、配合」中國國安與情報工作的義務。如果仍保留中國籍者能在台灣擔任公職或取得公務權限，將造成法律義務衝突，也讓威權國家有機會直接介入台灣的政治運作。這不是移民管理問題，而是國安底線是否被打開的問題。

洪浦釗說，更關鍵的是，中國最擅長「利用民主反民主」。一旦台灣降低制度門檻，中國完全可能透過商會、同鄉會、社群平台或民間組織，將已入籍的中配納入「對台工作」體系，使統戰的正當性與滲透率全面提升。

他強調，問題的核心從來不是中配，而是中國政府。台灣要避免制度漏洞擴大，必須以國安視角來處理涉及中國國籍者的政治權利，而不是把這類高度政治敏感的制度變相包裝成一般修法。

