傳柯文哲回民眾黨部辦公！ 詹凌瑀：2個太陽內鬥大戲正要上演

針對柯文哲（後排）「重回民眾黨黨部」的跡象，詹凌瑀在臉書發文：「想像一下那個畫面，黃國昌（前排）在樓上開會咆哮，還要隨時擔心樓下的柯文哲是不是正在看監視器，或者隨時會有一通電話打上來指導棋局。」（資料照，記者塗建榮攝）

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案交保後十分低調，不過民眾黨公職日前在臉書貼出一張柯文哲的背影照，令外界懷疑柯是否已重回黨部辦公。民眾黨主席黃國昌22日受訪時回應，柯文哲的辦公空間並非在中央黨部，只是在同一棟大樓而已。對此媒體人詹凌瑀在臉書發文：「民眾黨這場兩個太陽的內鬥大戲，才正要開始。」

詹凌瑀在文中首先就提到：「民眾黨現在最精彩的戲碼不是弊案，而是那個人回來了。」詹凌瑀表示，黃國昌在受訪時解釋，兩人辦公室不同間，但強調隨時找得到人，這話說得好聽叫尊重，說得難聽根本就是就近監軍。

詹凌瑀指出，黃國昌這陣子很風光，趁柯文哲不在之時大權一把抓，先是趙少康喝咖啡，接著又跟國民黨主席鄭麗文上演鄭黃會，儼然一副「在野共主」的姿態，想把2026大選的操盤權緊緊握在手裡。詹認為：「這種急著跟國民黨談判、急著定調的動作，不就是在向外界宣示現在民眾黨是他說了算嗎？」

詹凌瑀提到，柯文哲把辦公室設在黨部同一棟大樓，這哪裡是分際，這根本就是垂簾聽政，「想像一下那個畫面，黃國昌在樓上開會咆哮，還要隨時擔心樓下的柯文哲是不是正在看監視器，或者隨時會有一通電話打上來指導棋局」。詹直言，黃國昌嘴上說柯文哲給的意見講也講不完，聽起來是多麼心酸，「原來你這個現任主席，還是得聽那個前主席訓話」。這也讓詹質疑：「現在的民眾黨，到底是黃國昌時代還是柯文哲復辟？」

詹凌瑀認為，現在黃國昌心裡一定急死了，他機關算盡、想藉由藍白合的舞台墊高自己，還想在2026大顯身手，殊不知「阿北」正在一步步拿回話語權。詹凌瑀也諷刺地說：「國昌老師的主席體驗卡是不是快刷爆了？表面上喊著尊柯，心裡是不是在想『你怎麼不乾脆退休算了？』民眾黨這場兩個太陽的內鬥大戲，才正要開始。」

