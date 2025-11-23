南市議員李宗霖大喜之日 「賴氏幽默」賀詞笑翻親友

南市議員李宗霖與律師陳嘉伶舉行婚禮，市長黃偉哲出席為他們獻上祝福。（記者蔡文居攝）

台南市無黨籍市議員李宗霖與律師陳嘉伶昨天舉行婚禮，席開近百桌，現場貴賓雲集。總統賴清德也特別獻上祝福，恭喜他們有情人終成眷屬，並以過來人身份提醒倆人未來要相互包容、體諒，一翻「賴氏幽默」的賀詞，笑翻會場上千親友。

2018年，李宗霖與陳嘉伶因代表台灣基進參加南市議員選舉而結緣，倆人愛情長跑逾6年，期間分分合合，終於修成正果，昨天攜手步入禮堂。男方昨晚在台南席開近百桌宴請親友；女方則於今天中午在嘉義太保舉辦婚宴。

昨晚喜宴，總統賴清德透過錄影方式給予兩位新人祝福。他表示，宗霖和嘉伶這對「革命情侶」，一個是台南市議員，一個是人權律師，倆人因太陽花學運的感召，懷抱台灣主體意識及理想投入政治，很高興他們有情人終成眷屬。

賴清德話鋒一轉說，但他要以過來人的身份給倆人一個小小的提醒，「提醒宗霖，家庭不是議場，千萬不要以質詢黃偉哲市長的態度來面對嘉伶；也提醒嘉伶，家庭不是法庭，千萬不要以法庭辯論的規格來面對宗霖」。語畢，現場上千親友無不會心一笑。

賴清德接著說，「政治和法律都需要講道理，但是愛情和家庭最好不要講道理」。期待倆人組成家庭後，要用心聆聽對方聲音，用心包容體諒對方，用心經營倆人的共同未來。不論是愛情或是婚姻都是一種人生的修煉過程，在疼惜台灣之前，一定要先疼惜自己及一生共同的伴侶。

昨晚包括台南市長黃偉哲及市府局處首長、南市議長邱莉莉、副議長林志展等約20名議員，立委林俊憲、郭國文、王定宇，台灣獨立建國聯盟主席陳南天、台灣基進主席王煥興、高雄市議員張博洋等多人出席。

南市議員李宗霖與律師陳嘉伶舉行婚禮，席開近百桌，總統賴清德透過錄影方式給予新人祝福。（記者蔡文居攝）

