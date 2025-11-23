為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    訪德州政要關心台商在美投資 江啟臣：立院會做堅實後盾

    2025/11/23 11:54 記者林欣漢／台北報導
    立法院副院長江啟臣率（右4）團出訪美國，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

    立法院副院長江啟臣率（右4）團出訪美國，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

    立法院副院長江啟臣16日率團出訪美國及巴拉圭，於美國時間22日自巴拉圭飛抵美國達拉斯，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資，以及出席台商晚宴等，江啟臣表示，透過親自走訪，更能瞭解台商在美投資現況，立法院會做台商朋友最堅實的後盾，全力支持在海外努力打拼的台商。

    江啟臣16日率領國民黨籍的洪孟楷、黃健豪、呂玉玲，民進黨籍的莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨籍的張啟楷等立委及隨行人員共14人，搭機出訪美國及巴拉圭。

    江啟臣在達拉斯設宴款待德州參議員Brent Hagenbuch、眾議員陳筱玲、普萊諾（Plano）市長John Muns及理查森（Richardson）市長Amir Omar等人。江啟臣致詞時表示，很榮幸代表立法院長韓國瑜率團出訪美國及巴拉圭，這是他一年多來第三度訪問德州，除肯定德州優越的投資環境，亦欣見去年7月州政府在台設立「德州駐台辦事處」，今年10月我國航又新增台灣-達拉斯直線航班，顯見台灣與德州的交流往來更加密切，尤其經貿關係更是蓬勃發展，以去年為例，台灣與德州雙邊貿易額已達258億美元，台商對德州的投資，也已突破141億美元。

    對此，在座賓客咸有同感，表示台灣及德州雙邊關係越來越緊密，德州從州籍到各郡、市政府也致力創造更好的投資環境，期待更多台商前來投資設廠。隨後雙方就政治制度、產業發展、訪台經驗、直航等議題廣泛交換意見。

    江啟臣一行也前往今年8月成立的「達拉斯台灣貿易投資中心」，關心該中心運作情形；接續走訪緯創德州辦公室，聽取該公司在美佈局策略、投資現況、僱用員工及輪班制度等，並實地參觀工廠運作；隨後再赴系統電子德州廠，瞭解該公司自動化生產線、與美國客戶合作現況與未來展望，以及如何實踐「台灣設計、美國製造」的目標。

    立法院副院長江啟臣（中）率團出訪美國，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

    立法院副院長江啟臣（中）率團出訪美國，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

    立法院副院長江啟臣（右5）率團出訪美國，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

    立法院副院長江啟臣（右5）率團出訪美國，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播