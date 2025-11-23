為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國籍配偶破39萬人大關 22萬來台依親

    2025/11/23 11:51 記者陳鈺馥／台北報導
    國民黨立院黨團日前召開記者會，說明將提「國籍法」修法，訂定中配參政權不受國籍法規範。（資料照）

    國民黨立院黨團日前召開記者會，說明將提「國籍法」修法，訂定中配參政權不受國籍法規範。（資料照）

    國民黨立委提案修改兩岸人民關係條例，讓中配入籍年限從原先6年放寬為4年。移民署統計資料顯示，從1987年兩岸開放探親至今年9月，與台灣人結婚的中配有39萬790人，其中，16萬3575人有定居證（含身分證），另有22萬7千餘人來台團聚、依親居留或長期居留。

    據最新統計，截至2025年9月底，中國籍配偶有39萬790人，其中大陸地區36萬7362人、港澳地區2萬3428人；其餘國家的外籍配偶，共22萬2555人，中配數量遠高於外配。

    在台灣的中港澳地區配偶39萬人當中，依法申請來台團聚、探親，持入出境許可證10萬8224人；獲得居留證有11萬8991人，包括依親居留7萬5662人、長期居留4萬3329人；已申請定居證（含身分證）16萬3575人。

    熟稔移民事務的官員今日受訪表示，中配現在要取得台灣籍最快需要6年，依親居留4年、長期居留2年，才能依規定申請定居，取得定居就能有投票權，參政則是定居滿10年才能參選。

    官員指出，若中配入籍6年修改成4年，加上中配本來就不用放棄原國籍，只需放棄中國那邊的戶籍，反觀外配入籍台灣必須放棄外國籍，中配與其他外配將失去衡平性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播