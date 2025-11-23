為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    議員何文海批5局長都是代理中市淪「代理市」 知情人士：不是代理而是保位

    2025/11/23 10:15 記者歐素美／台中報導
    民進黨台中市議員何文海，日前在議會質疑台中市府5個局長皆為代理，台中淪為「代理市」。（記者歐素美攝）

    民進黨台中市議員何文海，日前在議會質疑台中市府5個局長皆為代理，台中淪為「代理市」。（記者歐素美攝）

    民進黨台中市議員何文海日前在議會中質疑台中市有5位局處首長以參事或技監回鍋代理局長，1個人占兩個職缺，阻礙其他人升遷，其歷經5位市長都沒有這種狀況，台中淪為「代理市」；熟悉地方政治運作的政壇人士直言，盧市長的這種作法，不是代理而是保位。

    台中市民政局長吳世瑋、都發局長李正偉、文化局長陳佳君及農業局代理局長李逸安等4人都是市府參事，另建設局長陳大田則是技監，全都是代理局長，何文海批評台中淪為「代理市」；市長盧秀燕則坦言愛用文官。

    外界疑惑盧市府這項「人事模式」，是否與下屆新任市長可能變動有關？政壇人士表示，這套操作就是用官位把人鎖住，用代理把權力延續，說穿了，就是在保班底、固基本盤。

    一位退休事務官說，這確實是標準的「保位」計畫，局長屬政務官，「俸點」固定，參事屬文官、事務官，俸點可以調升，這樣的操作能讓當事人在不影響市政運作下，悄悄提高俸點。對公務員來說，俸點直接影響每月薪資與未來退休金計算，這是非常實際的利益考量。

    他解釋，參事在地方政府屬於相對穩固，也是被冷凍退休前的安全職缺，即便政黨輪替也不容易被移除，是典型的「卡位戰」。而從參事再回到代理局長，則能繼續掌握權限、預算與行政指揮權。這種模式就是參事保位置、代理保權力的作法，既能維持當事人在重要局處的影響力，又能透過提高俸點來累積個人實質利益，比單純當個政務官局長要划算得多。

