鄭文燦「心如止水」否認回鍋參選 凌濤：無風不起浪

外傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026年桃園市長選舉，民進黨桃園市議員昨（22）日轉述鄭文燦的回應，提到「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」，國民黨議員凌濤今指出，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，一切還是要看黨主席賴清德的態度，但無論如何，藍營都不能以逸待勞，「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，尤其民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。

凌濤指出，鄭這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果，二是沒有任何選舉規劃並未百分百跟不選劃上等號，「如果賴主席開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現」。

凌濤指出，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選明年選舉的可能性，有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫，而他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度，賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動。

凌濤指出，賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，何志偉、王義川、鄭文燦到底誰參選，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗格局來得重要，而鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。

