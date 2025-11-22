為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    金馬62》總統賴清德：在這片自由的土地上 讓每一種故事被看見

    2025/11/22 23:58 中央社
    第62屆金馬獎，陳玉勳執導的《大濛》拿下4項大獎。總統發文說，導演陳玉勳用一貫幽默又溫柔的視角，讓觀眾重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣。（記者胡舜翔攝）

    第62屆金馬獎，陳玉勳執導的《大濛》拿下4項大獎。總統發文說，導演陳玉勳用一貫幽默又溫柔的視角，讓觀眾重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣。（記者胡舜翔攝）

    第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心登場，總統賴清德表示，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見；金馬獎不只是華語電影重要指標，更是連結亞洲、走向國際重要平台。

    金馬獎晚間閉幕後，賴總統透過臉書以「在這片自由的土地上，讓每一種故事被看見」為題發文表示，今晚，第62屆金馬獎劃下句點，他要向所有來到台灣的電影人，致上最深的謝意與祝福。謝謝大家用鏡頭和故事，一起在這片自由的土地上，分享各種不同的生命經驗與情感。

    總統說，恭喜所有得獎者與入圍者，也要特別恭喜獲得「最佳劇情片」的「大濛」團隊。導演陳玉勳用他一貫幽默又溫柔的視角，讓觀眾重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣。

    總統表示，今年的金馬獎，從最佳男主角、女主角，到各個技術獎項，可看到來自不同國家、不同語言、不同文化背景的演員與創作者，在金馬的舞台上，用各自的方式詮釋人生。題材有歷史記憶，也有社會議題；有家國離散，也有日常細瑣。不論來自哪一個國度、哪一種語言，都可以在台灣自由創作、暢所欲言。

    總統指出，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見；金馬獎不只是華語電影的重要指標，更是連結亞洲、走向國際的重要平台。

    總統最後說，謝謝金馬獎，年復一年在台灣這片自由土地上，守護每一位影人最珍貴的創作空間。只要有自由，就會有更多好電影誕生；只要民眾願意走進戲院，就會有更多創作者被看見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播