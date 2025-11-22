政院版財劃法下週付委審查？傅崐萁說話了

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

政院版「財劃法」送進立法院後，是否能順利在下週付委審查，國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團必須與民眾黨溝通後，再做定奪；他並強調，行政院應該先依法執行立法院已經三讀通過的財劃法。

傅崐萁表示，行政院沒有依法於去年9月前將政院版財劃法送到立法院來，後來更違法苛扣地方的一般性補助款，應依法補發。立法院已經三讀通過的財劃法，行政院必須依法執行。

國民黨副書記長陳玉珍表示，民眾黨團已經公開說要退回政院版財劃法，國民黨團和民眾黨團的幹部還會再去協商。

陳玉珍表示，國民黨並不反對討論政院版財劃法，但既然國民黨已經修正舊的財劃法，就應該要先適用。因為國民黨去年6月就請政院提出版本，足足一年半才把院版弄出來，「那我們再討論個一年也不過份，這一年就先用現在通過的版本看看」，看看是否有窒礙難行，之後在修正過程中再弄進去。

陳玉珍也提到，有縣長向她反映，如果再這樣僵持下去，去年財劃法過了以後很多地方縣市已按照這個財源編列一定的計畫，中央政府難道是要讓所有的地方政府開始解聘人員嗎？造成很多計畫就這樣嘎然而止嗎？請中央政府要站在老百姓的立場來思考，不要好像就是在野黨通過的就是要鬥爭，「你先用這個，然後接著我們繼續討論新的，不是不能討論」。

