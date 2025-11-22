為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美對等關稅快掀牌！農業部長陳駿季：我對台灣農業超有信心

    2025/11/22 21:58 記者蔡淑媛／台中報導
    陳駿季表示，台美關稅可能馬上就要開牌了，外界感到擔心，但他一點都不擔心，對臺灣農業品非常有信心。（記者蔡淑媛攝）

    陳駿季表示，台美關稅可能馬上就要開牌了，外界感到擔心，但他一點都不擔心，對臺灣農業品非常有信心。（記者蔡淑媛攝）

    美國對等關稅恐衝擊台灣農業！農業部長陳駿季今天參加農業部農業試驗所130週年慶時表示，台美關稅可能馬上就要開牌了，外界感到擔心，但他一點都不擔心，對臺灣農業品非常有信心，強調全球競爭下，農業科技是支持產業發展的支撐力及驅動力，加上國與國互相合作，我國農產品能開拓更高端的市場。

    陳駿季也說，農試所台是灣最大的農試單位，肩負農業發展很大的責任，農試所及相關試驗所做的農業改良及開發，充份改變現在的生產樣態與經營模式，帶動更多年輕人願意回鄉務農，未來會更著重公私協力，將研究成果落實到產業，另一方面，試驗單位透過國際、產業交流，讓我國農產品開拓更高端的市場。

    農試所是台灣歷史最悠久、研究領域最完整的農業科研機構，投入作物育種、病蟲害防治、土壤肥培、農業環境監測、生物資源利用等基礎研究，並在智慧農業、氣候變遷調適、保鮮冷鏈、生物防治及永續農業等前瞻領域深耕。

    農試所表示，面對全球氣候變遷、農村人口結構改變與生產風險提升，持續以創新技術與研究能量支援產業，提供我國農業強而有力的科研後盾，這次也展示近10年間具代表性的跨領域研究成果，涵蓋作物育種、智慧農業、病蟲害防治、氣候變遷調適、農業環境監測、保鮮冷鏈、生物資材與永續農業等核心領域，呈現農試所如何以科學與創新引領臺灣農業前進。

    農試所展現台灣稻作研究的傳承與創新，展示水稻育種的百年演進，包括耐熱、抗病與高品質食味之新穎品系，體現從基因到田間的整合育種能量。（記者蔡淑媛攝）

    農試所展現台灣稻作研究的傳承與創新，展示水稻育種的百年演進，包括耐熱、抗病與高品質食味之新穎品系，體現從基因到田間的整合育種能量。（記者蔡淑媛攝）

