非洲豬瘟道歉才兩週!盧秀燕改口訴委屈 議員打臉「敢講不敢聽」

才為非洲豬瘟道歉，盧秀燕兩週後曝委屈。（記者蘇孟娟攝）

台中市10月22日爆非洲豬瘟疫情，市府防疫作為荒腔走板，市長盧秀燕兩週前才公開道歉，昨（21日）在議會答詢卻改曝「委屈」，稱非洲豬瘟是中市「主動送驗」、「我們很認真把問題找出來卻被罵到臭頭」；多名議員痛批她又甩鍋、攬功，企圖洗白，道歉全是假，「她敢講我還真的不敢聽」；盧秀燕被詢問此事，低調不願多回應。

台中爆非洲豬瘟成台灣防疫破口，中央進駐台中急滅火，攜台中市成功將疫情控制在單一養豬場，11月6日起解封，盧秀燕6日也公開道歉，更拔官農業局及環保局長及動保處長；豬瘟疫情解封剛滿兩週，盧秀燕就在議會總質詢時大吐苦水、訴委屈，稱非洲豬瘟事件是「我們主動送檢」、「我們很認真把問題找出來、通報出來，結果通報變有事、被罵到臭頭」，更說，「若沒有我們通報，非洲豬瘟不知會擴散到全國哪裡」，這樣對認真稽查把關、通報的人很不公平。

請繼續往下閱讀...

相關發言火速發酵，不少人痛斥她在疫情風頭過就企圖洗白；議員江肇國指出，盧秀燕兩週前道歉稱「做得不夠好」，現竟開始攬功，企圖掩飾台中市延遲採檢、案例場根本未依規蒸煮廚餘且傳舊照交差，市府毫未稽查把關、渾然未覺等疏失，甚至用快遞送檢也只驗「豬隻呼吸道疾病」，是農業部副研究員覺得不對勁建議加驗豬瘟，才及時發現疫情、及時控制阻疫情擴散，道歉才滿兩週就開始硬拗，證明道歉全是假，只為搶救盧重傷的形象。

議員謝家宜也直呼，「她敢講我還真的不敢聽」，疫調過程漏洞百出，若非台中市怠於稽查、管理疏失，怎會出現非洲豬瘟，盧秀燕不是健忘，是只記得甩鍋，她的道歉不是真的認錯，全是政治考量。

議員陳俞融也斥，市府多番防疫作為荒腔走板，讓大家都看不下去，盧秀燕不面對自己的責任及市府的錯誤，連串失職卻只會甩鍋中央，現在還自曝委屈「賣慘」，根本無心施政、不願負責、沒有擔當，不配做「媽媽市長」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法