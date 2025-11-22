為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴清德喊緬懷黃百韜將軍而非共諜！藍酸：他捍衛綠不承認的中華民國

    2025/11/22 21:59 記者施曉光／台北報導
    國民黨今晚於官方臉書反嗆賴清德總統，別消費黃百韜。（截圖自國民黨臉書）

    賴清德總統今發文向殉國的黃百韜將軍致敬，並強調該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。此話被外界解讀在諷刺日前參加白色恐怖秋祭活動，遭黨內外質疑悼念共諜吳石的國民黨主席鄭麗文。對此，國民黨晚間於官方臉書反嗆賴總統，別消費黃百韜，並提醒賴清德黃百韜捍衛的是民進黨最不願承認的「中華民國」。

    國民黨批評賴政府口號喊得震天響，預算編得空蕩蕩，呼籲賴清德與民進黨停止拙劣的表演，盡快編列軍人待遇提升相關預算，把真正的尊嚴與待遇還給國軍，才是對烈士最好的致敬。

    國民黨表示，一個踐踏國軍尊嚴、切割中華民國歷史的政黨，如今為了政治算計，竟好意思把黃百韜搬出來消費？賴清德的致敬，充滿了虛偽與算計，不僅是對烈士的褻瀆，更是對現役國軍的詐騙！

    國民黨還說，賴清德嘴上喊「敬軍」，實際是詐欺，因為國民黨今年主導「軍人待遇條例」修正通過，結果賴清德帶領的民進黨政府不惜帶頭違法，至今遲遲不編列預算，賴清德高喊要大家小心滲透，但這句話從賴清德口中說出來，簡直是天大的笑話！「賴主席，您是不是忘了，真正的滲透就在您身邊？」賴清德大動作讚揚黃百韜，只因為黃「打共產黨」的經歷，方便民進黨高喊「抗中保台」攫取政治利益，但賴清德不敢告訴大家的是，黃百韜不只是「抗共名將」，更是一位鐵骨錚錚的「抗日名將」，賴清德喜歡拿「反侵略」說事，為什麼對此絕口不提？「原來是因為只要談抗日，便會戳破民進黨的媚日史觀！」

