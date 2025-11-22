深化姊妹市情誼!馬公市長黃健忠朴子配天宮參香

馬公市長黃健忠率澎湖縣各級學校家長會長協會，前往嘉義配天宮會香。（馬公市公所提供）

馬公市與嘉義縣朴子市今年締結姊妹市以來，雙方在宗教文化等領域互動緊密。今（22日）馬公市長黃健忠伉儷陪同「澎湖縣各級學校家長會長協會」，前往朴子配天宮參香祈福，向媽祖致意，祈願地方平安，也為兩市交流增添新連結。

此次接待由配天宮常務董事黃振芳主持，並由董事侯淵銘、辜焜堅，監事方礎彬，以及嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會秘書長孫鵬程陪同迎接。參訪團則包括理事長吳國寶伉儷、理事葉天生伉儷、蕭軒凱伉儷，監事蘇文成伉儷，諮議委員歐秀娥伉儷，總幹事吳長達及湖西國中校長藍淞地。

請繼續往下閱讀...

黃健忠表示，配天宮長期以善行回饋社會，無論是物資捐贈，或協助推動馬公市微型保險補助，都讓許多家庭在需要時獲得實質支持。他說：「能與家長會長協會一同前來，不只是祈福，也是希望在教育、文化與社區面向，為兩市的互動創造更多可能」黃健忠指出，姊妹市締盟後，雙方許多合作正在逐步展開，未來也將持續尋找能夠落實於日常的交流方式，讓市民與學子都能感受到溫暖與連結。

黃健忠強調，馬公市會持續以穩健方式推動姊妹市交流，在文化、教育、公益等面向逐步深化合作，讓城市之間的情誼能夠延續，也讓這份跨海善緣為市民帶來更多力量。

馬公市與嘉義縣朴子市結為姐妹市，市長黃健忠率團前往交流。（馬公市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法