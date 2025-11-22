為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    深化姊妹市情誼!馬公市長黃健忠朴子配天宮參香

    2025/11/22 21:09 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市長黃健忠率澎湖縣各級學校家長會長協會，前往嘉義配天宮會香。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠率澎湖縣各級學校家長會長協會，前往嘉義配天宮會香。（馬公市公所提供）

    馬公市與嘉義縣朴子市今年締結姊妹市以來，雙方在宗教文化等領域互動緊密。今（22日）馬公市長黃健忠伉儷陪同「澎湖縣各級學校家長會長協會」，前往朴子配天宮參香祈福，向媽祖致意，祈願地方平安，也為兩市交流增添新連結。

    此次接待由配天宮常務董事黃振芳主持，並由董事侯淵銘、辜焜堅，監事方礎彬，以及嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會秘書長孫鵬程陪同迎接。參訪團則包括理事長吳國寶伉儷、理事葉天生伉儷、蕭軒凱伉儷，監事蘇文成伉儷，諮議委員歐秀娥伉儷，總幹事吳長達及湖西國中校長藍淞地。

    黃健忠表示，配天宮長期以善行回饋社會，無論是物資捐贈，或協助推動馬公市微型保險補助，都讓許多家庭在需要時獲得實質支持。他說：「能與家長會長協會一同前來，不只是祈福，也是希望在教育、文化與社區面向，為兩市的互動創造更多可能」黃健忠指出，姊妹市締盟後，雙方許多合作正在逐步展開，未來也將持續尋找能夠落實於日常的交流方式，讓市民與學子都能感受到溫暖與連結。

    黃健忠強調，馬公市會持續以穩健方式推動姊妹市交流，在文化、教育、公益等面向逐步深化合作，讓城市之間的情誼能夠延續，也讓這份跨海善緣為市民帶來更多力量。

    馬公市與嘉義縣朴子市結為姐妹市，市長黃健忠率團前往交流。（馬公市公所提供）

    馬公市與嘉義縣朴子市結為姐妹市，市長黃健忠率團前往交流。（馬公市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播