    政治

    玉澤演台中Long stay喊話「別偷拍」 盧秀燕回應了

    2025/11/22 20:15 記者蘇孟娟／台中報導
    玉澤演中文喊「別偷拍」，盧秀燕出面請台中人幫守護隱私。（截自Threads）

    玉澤演中文喊「別偷拍」，盧秀燕出面請台中人幫守護隱私。（截自Threads）

    南韓人氣「歐巴」玉澤演為拍戲在台中Long stay，不少民眾上傳捕捉到野生玉澤演的照片，但玉澤演昨（21日）在脆（Threads）用中文發文，喊話「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」；台中市長盧秀燕也出面幫拜託民眾不要偷拍，喊話台中人共同守護貴客的隱私與安全。

    玉澤演近來為拍戲已在台中停留多時，不少民眾巧遇野生玉澤演，更有人上傳照片分享遇到「歐巴」的興奮心情；日前台中市議會總質詢，民進黨市議員張芬郁也對玉澤演來台中拍戲之餘，常在網路社群IG分享探索台中的景點、美食，意外掀起台中觀光熱潮，認為是「天上掉下來的禮物」，促市府應主動與劇組或經紀公司聯繫，在不影響藝人生活的情況下，整理踩點地圖，讓偶像行程轉化成具有延續性的觀光路線。

    但玉澤演昨日意外以中文發聲，要民眾別偷拍，引起不少議論，有人認為應尊重藝人肖像及隱私權，但也有民眾認為他既公眾人物又是明星，被拍是正常的。

    台中市長盧秀燕則在玉澤演發文後，也在脆上現「聲」，她說，很榮幸，許多國際級大明星到訪台中，明星到訪，就像所有的旅客一樣，希望能自在、安心地享受台中的美好，隱私關係著藝人的安全問題，「我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍」。

    盧秀燕喊話台中人以最誠摯、最友善的待客之道，共同守護貴客的隱私與安全。

