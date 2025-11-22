李有財疑月世界垃圾山主謀 民進黨：將開除黨籍絕不護短

高雄市岡山區碧紅里里長李有財。（資料照，記者翻攝）

高雄市月世界多數山坡地被傾倒數百噸廢棄物，檢方查出幕後首腦是被稱為「環工里長」的高雄市岡山區碧紅里里長李有財。民進黨今（22日）表示，高雄市黨部已完成初步查證，將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。

橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，經收押指揮傾倒垃圾的蘇邦誠後，並將李有財、其兒子李子森，檢方均依涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

請繼續往下閱讀...

民進黨今天透過臉書表示，李有財疑涉入高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證。

民進黨說明，李有財過去為中國國民黨籍，遭開除後加入民進黨。李有財於2022年參與民進黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉也以無黨籍身分參選里長。基於現已掌握的情事，李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。

民進黨並強調，始終堅持「違法必究、黨紀不赦」原則，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處、絕不護短，高雄市黨部將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法