海巡署警職人員待遇提升？管碧玲：須設計合理可行方案

海洋委員會主任委員管碧玲針對立委質詢海巡署警職人員待遇提升問題；她認為，海巡署為軍警文併用機關，人員待遇內涵及薪資結果各有不同的設計，如僅單獨大幅提升特定身分類別人員的待遇，將可能產生待遇失衡之問題，難以真正改善同仁工作環境，主張「人員待遇調整屬於高度人事行政專業課題，必須導入人事行政專業研議整體制度配套，設計合理且可行之方案，才能真正照顧同仁」。

本周四，海委會主委管碧玲在立法院內政委員會列席報告業務概況並備詢，有立委質詢海巡署警職人員待遇是否應予提升議題。

管碧玲對此表示，海巡署為軍警文併用機關，人員待遇內涵及薪資結果各有不同的設計，如僅單獨大幅提升特定身分類別人員的待遇，將可能產生待遇失衡的問題。例如，海上勤務風險高、工作強度大，以目前釋憲的版本，若缺乏完善配套，可能出現「陸域人員待遇高於風險大的海域人員」或「資淺軍職人員待遇高於警文職主管」等現象。此等情形非制度設計初衷，亦難以真正改善同仁工作環境。

今年4月，賴清德總統大幅調升軍職人員薪資待遇，立法院本年三讀通過「軍人待遇條例」，加倍調增志願役加給，不分官階均提高至3萬元，將可能導致海巡署岸際勤務人員待遇高於海上勤務人員、初任少尉軍官待遇高於海上服勤已久之中階警文職人員、軍職部屬待遇高於警文職長官之薪資、階級與職責不對等問題。

管碧玲指出，「有可行性，才是真正照顧同仁。」沒有可行性讓同仁在升高期望、僵局焦慮到最後萬一失望，那個過程令她很不捨。而薪資問題屬人事行政專業，要由人事主管機關介入評析決定，這不是海巡署能單獨主導，須走制度協商，不能單獨修法，現在待遇調整陷入僵局，應該以人事行政專業導入全盤考量，才是正確的方向， 僵局需要協商化解，無法協商只能等待釋憲結果。

