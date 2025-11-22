周子瑜歷經10年終於回台演出！ 黃安突發文：閉嘴就行

周子瑜昨日現身入境大廳，掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」。（資料照，記者李惠洲攝）

南韓女團TWICE今天（22日）起一連2天在高雄開唱，台灣籍成員周子瑜在10年後終於有機會回台表演，粉絲們替她感到驕傲。周子瑜16歲時因揮舞國旗，慘遭舔共藝人黃安稱為「台獨份子」，掀起中國網友抵制聲浪，最後周子瑜被逼道歉，讓台灣人看了相當痛心。而黃安今天突然發文說，近年來他有所覺悟，所謂公關危機，其實只要「閉嘴就行」，時間總會過去。

黃安今天在微博發文說，近年來，他最大的覺悟帶來最大的轉變。第一項是不介入他人因果。第二，是非以不辯為解脫，所謂「危機公關」、某某人的公開信，這些在網路時代都沒用，平添更多的談資、徒增更多是非。「閉嘴就行，時間總會過去，不必卡在當下。」

請繼續往下閱讀...

黃安並沒有提到自己為何感嘆，而周子瑜終於能在故鄉台灣表演，不免讓人聯想與此有關。

2016年，當時還是16歲的周子瑜，在韓國綜藝節目中手拿中華民國國旗揮舞，遭到黃安舉報是「台獨行為」，觸發了中國網友的敏感神經，後續演變成抵制聲浪，導致周子瑜的手機廣告代言遭撤銷，TWICE在中國的預定演出也被取消。經紀公司JYP娛樂遭到中國抵制，最後經紀公司安排周子瑜錄製影片公開道歉，並聲明自己是中國人，事件才逐漸平息，但此事永遠是台灣人心中的痛。

黃安突然發文「閉嘴就行」。（取自微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法