直攻邱議瑩本命區! 林岱樺辦大型造勢 再度請出「天公伯仔」

林岱樺強調自己清清白白，呼喚「天公伯仔」主持公道，還給正派的她一個公道。（記者黃佳琳攝）

深陷詐領助理費弊案的民進黨立委林岱樺，繼本月初在高雄岡山舉辦首場大型造勢活動，今（22日）直搗同黨立委邱議瑩本命區，在旗山舉辦第二場大型造勢活動，林岱樺一改首場落淚悲情訴求，但仍不忘呼喚「天公伯仔」主持公道，還給正派的她一個公道。

林岱樺今在旗山體育場舉辦「三山造勢」第二場活動，舞台上播放「林岱樺遭起訴真相直擊（共五集）」的影片，向選民訴諸自己遭檢調不平的對待。林岱樺指出，她沒有派系奧援，民調衝到第一，就被檢調結合不良媒體下黑手，但月初岡山造勢活動吸引3萬名鄉親到場力挺，可謂是「高雄奇蹟」，今天旗山場又有2萬名鄉親來相挺，讓她相當感動。

林岱樺說，鄉親用25年檢驗，證明她是一個清清氣氣、清清白白的人，自己不曾用特權包工程炒地皮、不曾利用派系包山包海吃銅吃鐵，「檢調要來糟蹋我，天公伯仔不同意、咱鄉親也不同意」。

林岱樺認為，高雄不是派系說了算，而是市民最大，在民進黨最困難的時候，她在最艱困的戰場，把原本的艱困選區，一步一腳印，經營成現在的深綠鐵票區；選舉是市民做主、市民才是最大咖，此次大型造勢活動，就是向市民清楚提出未來市政規劃，以「安居樂業」作為改革原縣區的核心方向。

林岱樺在旗山舉辦第二場大型造勢活動，聲稱有2萬名鄉親到場相挺。（記者黃佳琳攝）

