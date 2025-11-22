為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    小草狂洗「綠委搭商務艙vs.黃國昌罰站」 陳柏惟打臉曝原因

    2025/11/22 16:31 即時新聞／綜合報導
    網友瘋傳一組比對圖，照片中4名民進黨立委搭乘高鐵並乘坐商務艙，另一張照片則是民眾黨主席黃國昌在高鐵上站的照片。（取自Threads）

    近日社群媒體上，網友瘋傳一組比對圖，一張照片中4名民進黨立委乘坐高鐵商務艙，另張照片中則是民眾黨主席黃國昌等人在高鐵上站的照片。有發文者稱「高鐵藍白自由座站著，民進黨商務艙」；也有發文者酸：「平平都是立委，辦卡真的要辦對張。」不過，前立委陳柏惟直接留言打臉表示，立委福利有高鐵通勤補助，「因此通常站著的比較多是忘記買票」。

    立委許智傑昨日在Threads上PO出立委黃捷、徐富癸、鍾佳濱搭乘高鐵，並乘坐商務艙同一排的照片。文中表示：「好巧！高雄屏東委員坐一排，表決完馬上衝高鐵回去跑行程，大家一起加油。」

    沒想到，貼文發出後，Threads上立刻出現多篇將該照片比對盧秀燕或黃國昌，站在高鐵車廂中照片的貼文，並發文引戰「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」、「高鐵藍白自由座站著，民進黨商務艙」引起藍白網友狂酸。

    相關貼文下方，直接釣出前立委陳柏惟表示：「同業澄清，這個工作福利是有包含高鐵通勤補助。」他還狠酸：「因此通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題。」

