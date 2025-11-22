美拋烏克蘭割地和平方案 陳冠廷：默許侵略者獲利恐助長危機

民進黨立委陳冠廷。（陳冠廷辦公室提供）

美國近日向烏克蘭遞交一份草擬中的28點俄烏和平方案，涉及要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。對此，台灣與烏克蘭國會議員友好協會會長陳冠廷今（22日）強調，烏克蘭是遭受武力侵略的一方，只有在尊重其主權、安全與人民意志的前提下，任何和平安排才可能具有持續性，若忽視這個核心，就會讓和平變成一張薄弱的停火紙張，無法真正制止侵略。

陳冠廷指出，烏克蘭之所以能挺過最嚴峻的時刻，是因為它捍衛的是自己的國家與人民，而不是任何人的戰略棋局。這也是為什麼國際社會在此刻必須展現更堅定的態度。歐盟的支持一直是烏克蘭能持續抵抗侵略的重要力量，在這個關鍵時刻，歐盟更應該提升援助的強度與清晰度，確保烏克蘭在軍事、經濟與民生層面有足夠支撐。

他強調，美國提出的28點方案牽動的是整個歐洲安全架構，也會深刻影響烏克蘭的主權與未來走向，因此必須經過更充分、透明且平衡的討論。主權、邊界、安全這些關鍵問題，不可能在時程壓力下由外部力量替烏克蘭決定。所有談判都必須以烏克蘭的需求與意願為核心，而不是以侵略者的要求或利益為出發點。

陳冠廷特別警告，如果國際社會在此刻採取錯誤訊號，將會對全球秩序造成深遠傷害。他指出，一旦世界默許侵略者獲得部分利益，等於向強權與極權國家傳遞一個危險訊息：發動戰爭不需要全面勝利，只要能取得部分戰果，就有機會被接受、被容忍，這只會引起下一個重大的戰爭，不要忘記張伯倫的「我們這個時代的和平」的綏靖政策。

陳冠廷點名，像中國、俄羅斯、北朝鮮這類習慣以武力威脅周邊的政權，最擅長從國際妥協中尋找下一步擴張的空間。若國際社會錯誤示範，就可能助長更多冒進行為，使未來的危機更加頻繁。這不僅威脅歐洲，也會讓印太地區承受更多不必要的風險。

「真正的和平不能透過犧牲被侵略國家的主權來換取，也不能讓侵略者從武力行為中獲得實質利益」，陳冠廷說，如果世界希望避免下一次侵略，最重要的原則就是讓全世界看到：承受武力的一方不會被放棄，捍衛自由的一方不會被要求付出額外代價。

陳冠廷強調，台灣對威脅的敏感度比任何地方都高，因此更能理解烏克蘭的處境。越是艱難的時刻，越需要站在被侵略者的一邊。台灣與烏克蘭國會議員友好協會將持續與國際夥伴合作，支持烏克蘭的主權、安全與重建，也將持續呼籲全球民主國家堅守原則，避免任何短期化的錯誤安排，傷害長期的和平與穩定。

