竹市國際IP活動泛濫！ 議員施乃如批︰城市行銷效益有限

新竹市府舉辦國際IP活動太泛濫？市議員施乃如批對城市行銷效益有限，且失去在地文化城市特色。（記者洪美秀攝）

新竹市府近3年頻繁與國際IP人偶合作舉辦活動，從海綿寶寶派大星到三麗鷗、再到航海王、麵包超人，市議員施乃如稱市府舉辦各種國際IP活動太泛濫，反失去新竹市的城市文化特色，再者新竹購物節今年仍有很多商家不願參加，且再次與百貨公司週年慶合辦，都無助提振城市觀光形象與經濟效益，明年城銷處暴增9000多萬活動經費，觀光行銷經費預算達2億多，如果又是與今年相同辦國際IP類似活動，只是不斷浪費公帑。

市府回應，國際IP活動都以結合城市景點串聯任務為主，活動除可看IP，更可走訪城市街頭、認識竹市特色。國際IP是引流工具，目的是提升城市能見度、吸引外地客群，且各項人流統計都顯示確實帶來人潮與商家，且讓外地遊客更理解在地文化及城市紋理。

至於今年購物節也推出多元行銷策略，像是市場專屬抵用券，鎖定傳統市場、夜市、市集，都達吸引民眾消費效益，少數傳統市場攤商未納入抵用券及購物節活動，市府尊重市場委外營運團隊經營機制，會持續與各市場團隊溝通，目前購物節登錄金額已突破30億元，活動仍持續開放意願商家自由申請報名並成為特約店家，藉此刺激買氣。

施乃如提到，市府這幾年辦活動就是沾國際IP已有的知名度，未能呈現竹市在地文化特色，國際IP活動過於泛濫，反失去城市形象，更是市府便宜行事的行銷作法。而新竹購物節今年雖納入傳統市場及店家，但像竹蓮市場攤商仍未參與購物節活動，突顯市府的行銷推廣仍待加強。

