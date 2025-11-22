日本福島5縣食品解禁！張麗善喊話：邊境抽驗「一定要更嚴」

我國針對日福島5縣食品解禁，雲林縣長張麗善建議中央邊境管理要更嚴格把關。（記者李文德攝）

衛福部食藥署昨公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。雲林縣長張麗善今（22）日受訪表示，建議中央在邊境管理上要更嚴格抽驗，確保國人食品安全。

我國自2011年福島核災後禁止5縣食品輸入，2022年改為「有條件輸入」，2024年再進一步開放並維持逐批檢驗及雙證要求；如今全面解禁，比照一般國家地區管理，目前全球僅中國（含港、澳）、韓國、俄羅斯仍維持特別限制。

請繼續往下閱讀...

食藥署長姜至剛昨強調，我國從2011年以來，已對日本食品進行逾27萬批次輻射檢驗，不合格率「0」，國人因食用日本食品增加的輻射暴露量屬「可忽略」，且國際原子能總署公開資訊也顯示，日本監測制度完善。

對此，張麗善表示，衛福部食藥署針對來自日本的食品要解禁，建議中央能夠站在維護國人的食品安全立場，在邊境管理上面，針對所有食品要更嚴格的抽驗，確保國人的健康，讓國人在食品安全無虞的情況下安心地食用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法