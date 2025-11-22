為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北統籌分配款增加六都最多

    2025/11/22 15:10 記者羅國嘉／新北報導
    行政院長卓榮泰強調，政院提出的財政收支劃分法旨在調配各縣市均衡發展，並提升地方自主財源，依院版計算，調整人口與土地權重後，新北在統籌分配稅款與一般性補助將是六都中最高，呼籲立法院審慎檢視院版，以落實中央與地方事權合理化。（記者羅國嘉攝）

    行政院長卓榮泰強調，政院提出的財政收支劃分法旨在調配各縣市均衡發展，並提升地方自主財源，依院版計算，調整人口與土地權重後，新北在統籌分配稅款與一般性補助將是六都中最高，呼籲立法院審慎檢視院版，以落實中央與地方事權合理化。（記者羅國嘉攝）

    台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段，今（22日）在林口舉行動土儀式。行政院長卓榮泰出席主典，並再次提及政院版財劃法。他強調，政院提出的財政收支劃分法旨在調配各縣市均衡發展，並提升地方自主財源，依院版計算，調整人口與土地權重後，新北在統籌分配稅款與一般性補助將是六都中最高，呼籲立法院審慎檢視院版，以落實中央與地方事權合理化。

    卓榮泰指出，這幾年中央在新北投入大量建設，不論是高速公路、快速道路、捷運軌道、醫療系統或文化觀光設施，中央與新北市府都密切合作。目前新北正在進行的各項建設合計約8800億元，其中中央補助超過4600億元。中央地方攜手，才能把大型基礎建設完整推動。

    卓榮泰表示，此次政院提出的財政收支劃分法，就是希望中央有能調配各縣市均衡發展，也讓地方擁有更充裕的自主財源。若依政院版計算，新北市在人口與土地面積權重調整，像是納入65歲長者、14歲以上人口加成1.2倍來計算，統籌分配稅款與一般性補助將是六都中增加最多。除了六都，非六都也要同步發展，才能實現總統賴清德所強調的均衡台灣理念。也希望立法院能重新審慎看待院版，以提升中央與地方事權合理。

