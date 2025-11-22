水比紅酒重要！法國發放「安全指引」詼諧內容促全民做好準備

「水比紅酒重要」法國版安全指引 詼諧口吻籲全民準備。（截自台灣駐法代表處臉書）

政府正在向全國900多萬家戶發放《台灣全民安全指引》，讓台灣民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。近日法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables （全民有責），我駐法國代表處透過臉書介紹部分內容，包括用字詼諧，稱可不是單純對付小感冒，而是包山包海——從自然災害、停電、能源危機，到網路攻擊，甚至軍事衝突，都要有準備。

目前這類安全指引已是國際社會正共同推動的趨勢。如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。20日法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是，「全民有責」。我駐法代表處也做出摘錄介紹。

請繼續往下閱讀...

這本由法國總理府國防暨國家安全總處（SGDSN）正式推出《全民有責：應對各式風險行動指南》（Tous Responsables Face aux Risques, Agissons），目的是讓大家在災難來臨前有備而戰，內容並以詼諧口吻建議應該有哪些步驟的先後準備。

步驟一：充分準備

危機來了前72小時，你的救命神器就是緊急包！建議裝這些：

6公升飲用水（水比紅酒重要?）

不易腐壞的食物（速食麵、罐頭通通上）

急救包&常用藥

手電筒&電池收音機（停電也能追新聞）

保暖衣物& 一點現金

防水袋裝身分證影本

換句話說，地震、暴雨、停電或核事故來敲門，你至少不會手忙腳亂。

步驟二：防護到位

遇到災害要怎麼做？指南教你：

洪水來時，別傻傻開車上街

核事故？跟著地方政府走

重大事件時，會有3段共1分41秒的警示信號，手機還會自動通知

此外，停電、交通癱瘓、糧食短缺，甚至假訊息攻擊，都在防護範圍內。

步驟三：全民投入

國際局勢不太平，法國軍隊可能出動，但核武也不能保證萬無一失。指南提醒：認清現實 ≠ 恐慌

每個人都是國家韌性的一份子：後備軍人、消防義工、醫療與社福志工，甚至平常關心社區訊息、維持秩序的你我，都在防線上。

該書還說，這不是恐嚇，而是智慧的「未雨綢繆」。準備得好，心裡就踏實，生活也能安心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法