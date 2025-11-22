為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    水比紅酒重要！法國發放「安全指引」詼諧內容促全民做好準備

    2025/11/22 15:16 記者蘇永耀／台北報導
    「水比紅酒重要」法國版安全指引 詼諧口吻籲全民準備。（截自台灣駐法代表處臉書）

    「水比紅酒重要」法國版安全指引 詼諧口吻籲全民準備。（截自台灣駐法代表處臉書）

    政府正在向全國900多萬家戶發放《台灣全民安全指引》，讓台灣民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。近日法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables （全民有責），我駐法國代表處透過臉書介紹部分內容，包括用字詼諧，稱可不是單純對付小感冒，而是包山包海——從自然災害、停電、能源危機，到網路攻擊，甚至軍事衝突，都要有準備。

    目前這類安全指引已是國際社會正共同推動的趨勢。如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。20日法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是，「全民有責」。我駐法代表處也做出摘錄介紹。

    這本由法國總理府國防暨國家安全總處（SGDSN）正式推出《全民有責：應對各式風險行動指南》（Tous Responsables Face aux Risques, Agissons），目的是讓大家在災難來臨前有備而戰，內容並以詼諧口吻建議應該有哪些步驟的先後準備。

    步驟一：充分準備

    危機來了前72小時，你的救命神器就是緊急包！建議裝這些：

    6公升飲用水（水比紅酒重要?）

    不易腐壞的食物（速食麵、罐頭通通上）

    急救包&常用藥

    手電筒&電池收音機（停電也能追新聞）

    保暖衣物& 一點現金

    防水袋裝身分證影本

    換句話說，地震、暴雨、停電或核事故來敲門，你至少不會手忙腳亂。

    步驟二：防護到位

    遇到災害要怎麼做？指南教你：

    洪水來時，別傻傻開車上街

    核事故？跟著地方政府走

    重大事件時，會有3段共1分41秒的警示信號，手機還會自動通知

    此外，停電、交通癱瘓、糧食短缺，甚至假訊息攻擊，都在防護範圍內。

    步驟三：全民投入

    國際局勢不太平，法國軍隊可能出動，但核武也不能保證萬無一失。指南提醒：認清現實 ≠ 恐慌

    每個人都是國家韌性的一份子：後備軍人、消防義工、醫療與社福志工，甚至平常關心社區訊息、維持秩序的你我，都在防線上。

    該書還說，這不是恐嚇，而是智慧的「未雨綢繆」。準備得好，心裡就踏實，生活也能安心。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播