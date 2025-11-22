月世界遭倒數百噸垃圾 國民黨批陳其邁過河拆橋、要求調查是否有綠營人士護航

針對高雄市「月世界」山坡地遭傾倒數百噸垃圾，國民黨要求查明背後靠山是誰，是否有綠營人士撐腰護航。（截圖自國民黨臉書）

針對高雄市「月世界」山坡地遭傾倒數百噸垃圾，經查犯罪首腦為岡山區里長李有財，國民黨今日質疑，李有財與民進黨緊密連結，令人質疑這是一個什麼樣的政商產業鏈？背後主謀是誰？面對諸多爭議，行政端明顯怠惰、包庇、縱容，高雄市長陳其邁卻只是震怒、甩鍋，並且帶風向說李有財曾是國民黨籍，「如此帶頭當網軍帶風向、過河拆橋的市長，大家看了都搖頭！」

國民黨強調，接連重大不法事件，讓人憂心高雄市有眾多犯罪份子，正在民進黨的庇蔭下高枕無憂，甚至關係者更是官官相護？該黨呼籲執法單位不能只抓李有財交差了事，究竟背後靠山是誰，是否有綠營人士撐腰護航，應該趕快查清楚、說明白！

國民黨指出，李有財在2021年參加民進黨議員初選時，高掛與陳其邁的文宣，2024年更參選民進黨黨代表，而違法傾倒垃圾的犯罪指揮中心園鑫茶行，開幕時有民進黨立委賴瑞隆站台，民進黨立委邱志偉除了競選時特別感謝李有財的陪同，兩人的聯合服務處看板更高掛街頭，在民進黨立委許智傑選舉時，李有財也為其站台，從以上種種例證就看得出李有財與民進黨的緊密連結。

國民黨表示，綠營恐怕擔心幕後黑手被揭發，無視2018年李有財早因違紀參選被國民黨開除、轉投民進黨懷抱的事實，最近忙著洗地，直到昨天陳其邁好不容易提到月世界垃圾山，卻帶風向說李有財曾是國民黨籍，無視民進黨與李有財的緊密連結，更拋棄李有財曾為眾多綠營人士站台的恩情，如此帶頭當網軍帶風向、過河拆橋的市長，大家看了都搖頭！

