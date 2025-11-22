為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    月世界遭倒數百噸垃圾 國民黨批陳其邁過河拆橋、要求調查是否有綠營人士護航

    2025/11/22 15:12 記者施曉光／台北報導
    針對高雄市「月世界」山坡地遭傾倒數百噸垃圾，國民黨要求查明背後靠山是誰，是否有綠營人士撐腰護航。（截圖自國民黨臉書）

    針對高雄市「月世界」山坡地遭傾倒數百噸垃圾，國民黨要求查明背後靠山是誰，是否有綠營人士撐腰護航。（截圖自國民黨臉書）

    針對高雄市「月世界」山坡地遭傾倒數百噸垃圾，經查犯罪首腦為岡山區里長李有財，國民黨今日質疑，李有財與民進黨緊密連結，令人質疑這是一個什麼樣的政商產業鏈？背後主謀是誰？面對諸多爭議，行政端明顯怠惰、包庇、縱容，高雄市長陳其邁卻只是震怒、甩鍋，並且帶風向說李有財曾是國民黨籍，「如此帶頭當網軍帶風向、過河拆橋的市長，大家看了都搖頭！」

    國民黨強調，接連重大不法事件，讓人憂心高雄市有眾多犯罪份子，正在民進黨的庇蔭下高枕無憂，甚至關係者更是官官相護？該黨呼籲執法單位不能只抓李有財交差了事，究竟背後靠山是誰，是否有綠營人士撐腰護航，應該趕快查清楚、說明白！

    國民黨指出，李有財在2021年參加民進黨議員初選時，高掛與陳其邁的文宣，2024年更參選民進黨黨代表，而違法傾倒垃圾的犯罪指揮中心園鑫茶行，開幕時有民進黨立委賴瑞隆站台，民進黨立委邱志偉除了競選時特別感謝李有財的陪同，兩人的聯合服務處看板更高掛街頭，在民進黨立委許智傑選舉時，李有財也為其站台，從以上種種例證就看得出李有財與民進黨的緊密連結。

    國民黨表示，綠營恐怕擔心幕後黑手被揭發，無視2018年李有財早因違紀參選被國民黨開除、轉投民進黨懷抱的事實，最近忙著洗地，直到昨天陳其邁好不容易提到月世界垃圾山，卻帶風向說李有財曾是國民黨籍，無視民進黨與李有財的緊密連結，更拋棄李有財曾為眾多綠營人士站台的恩情，如此帶頭當網軍帶風向、過河拆橋的市長，大家看了都搖頭！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播