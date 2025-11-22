藍白優勢三讀通過地制法 雲林副縣長可增1人 張麗善：會審慎評估

針對地制法三讀通過，雲林可望再增一名副縣長，張麗善受訪指出會審慎評估。（記者李文德攝）

立法院院會昨三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今 （22）日受訪表示，現在是多元社會，因此服務項目多也廣泛，因此當然希望增加人事員額，而縣內人才濟濟，第2位副縣長會審慎評選。

立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定，引發朝野討論。

張麗善表示，目前台灣是多元社會，因此服務項目廣泛也多，尤其中央政策，還有很多部會組織編制都擴大，地方政府要承接很多業務 ，因此希望在整個人事員額編制上能夠增加，根據地制法三讀通過，縣市政府增加1位副縣長、1位副秘書長，未來會審慎評選長期以來對雲林縣有非常明顯奉獻且功不可沒的人選。

目前雲林縣副縣長謝淑亞長期更深耕雲林山線地區，記者緊接著再問「副縣長人選是否考量山海平衡？」張麗善強調，現在縣內人才輩出，不同的領域都有非常優秀的表現，因此「地域上考量不是非常重要」，最重要是看他長期以來對雲林的奉獻及表現。

