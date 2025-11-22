暫時停權處分可望撤銷 避免應曉薇脫黨參選瓜分藍營票源

國民黨中央黨部。（資料照）

國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案，去年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，但同黨涉入台智光案一審被判刑的議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發雙標爭議，據黨內評估，應曉薇案已經交付中央考紀會重新審理，待近期召開考紀委員會議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨部依後續司法判決結果處理。

如此一來，應曉薇即可恢復黨權，取得獲得提名競選連任的資格，可以避免未來應曉薇脫黨參選，藍營票源被瓜分，即便日後地方法院一審判決有罪，但根據國民黨黨員違反黨紀處分規程第20條規定，須經法院判決「有罪確定」，才會被撤銷或開除黨籍。

面對外界解讀「翻案」，黨內人士澄清，當初應曉薇的考紀案是「暫時處分」，去年9月中央考紀會是以應曉薇被鉅額交保以及羈押的理由，給予「暫時停權處分」，如今暫時處分的時間已經到了，就應該回到由地方黨部審理。

據了解，國民黨台北市黨部日前去函中央考紀會指稱還有比應曉薇情節更為嚴重的其他市議員考紀案，尚未呈報中央處理，請求中央考紀會針對應案再行衡酌考量。

據分析，考量應曉薇已獲解除羈押，而且停權的暫時處分時間已經超過1年，因此未來中央考紀會召開委員會議時，很有可能會撤銷暫時處分，並發回台北市黨部依後續司法判決結果處理。

此外，具陸配身分的國民黨中常會何鷹鷺，因為穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並公開主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭中央考紀會全員通過停職處分，後經申訴，中常會通過該處分案退回考紀會再行審議。

黨內人士解釋，中常會所以認可何鷹鷺的申訴，並非認定何的行為沒有違反黨紀，而是部分中常委認為，考紀會的處分方式，沒有讓中常委得到尊重，因此未來再召開考紀委員會議時，會讓何鷹鷺「到會說明」，但何的行為違紀明確，況且考紀會做出處分之前，就曾經規勸何鷹鷺下架影片內容，何卻沒有照辦，因此未來要推翻先前處分，機會恐怕不大。

依照國民黨內規，考紀案申訴作業必須在30天內處理完畢，由於部分中央考紀委員日前提出請辭，目前國民黨考紀會遞補人事作業正在進行中，待人事確定後就會召開考紀委員會議，而且必須逾半數以上委員出席才能成會，而且慣例上委員會議做決議幾乎都要共識決。

