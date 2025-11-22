為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    發文致敬黃百韜 賴清德：該緬懷的是為國奮戰的國軍「不是共諜」

    2025/11/22 13:04 即時新聞／綜合報導
    今日11月22日是國民革命軍高級將領黃百韜的殉國紀念日，總統賴清德在臉書發文表示，他以中華民國三軍統帥的身分，向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。（取自賴清德臉書）

    今日11月22日是國民革命軍高級將領黃百韜的殉國紀念日，總統賴清德在臉書發文表示，他以中華民國三軍統帥的身分，向黃百韜及當年為國犧牲的烈士致上最高的敬意，他還特別強調，我們該緬懷的「不是共諜」。貼文下方日前出席活動追思共諜吳石的國民黨主席鄭麗文慘遭網友留言諷：「叫鄭麗文去紀念一下阿」、「老K是從此介石變吳石」。

    賴清德今日在臉書發文表示，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。

    賴清德指出，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念。他所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。回顧這段戰爭，讓我們省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。

    賴清德還強調：「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」他說，在記取這些精神的同時，更要為了自己、也為了身邊所有人，共同捍衛我們的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。「現在我們能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，我們都應該珍惜。」

    貼文下方網友紛紛留言表示：「老K是從此介石變吳石！唉！無言！」、「我很好奇泛藍選民對此的認同性還剩下多少？」、「叫鄭麗文去紀念一下阿，哈哈哈」、「kmt沒去拜ㄧ下，說吳石萬歲嗎？」

