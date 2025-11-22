為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    衝刺「類初選」民調！ 黃秀芳滿檔行程攻南彰化

    2025/11/22 12:43 記者張聰秋／彰化報導
    衝刺「類初選」民調，立委黃秀芳（中）更加勤跑南彰化行程，前幾天參加社區關懷活動，跟長者、在地鄉親搏感情。（黃秀芳服務處提供）

    衝刺「類初選」民調，立委黃秀芳（中）更加勤跑南彰化行程，前幾天參加社區關懷活動，跟長者、在地鄉親搏感情。（黃秀芳服務處提供）

    民進黨2026彰化縣長提名進入白熱化，距離12月15日至18日其間一天將進行的「類初選」市話民調僅剩3週，立委黃秀芳今（22日）天加緊衝刺南彰化曝光度，行程排得滿滿，與基層民眾近距離互動，希望在關鍵時刻拉抬支持度求勝出。

    一大早，黃秀芳就現身員林市藤山步道，參加「卦山大縱走彰化兜兜圈」活動第七場，與鄉親一同健走、聊天，沿途不時停下與民眾合影，展現親和力。

    她說，基層力量是勝選關鍵，在確定啟動「類初選」的民調數據，作為提名依據後，她更要把握每一次與鄉親面對面的機會，行動駁斥之前傳得沸沸揚揚的「內定說」，依照黨中央訂下的遊戲規則，並服膺規則。

    隨後，黃秀芳繼續趕場。在田中鎮，她參加了別開生面的銀髮拉密大賽，活動結合了「拉密Rummikub」桌遊和「Switch」電子遊戲，旨在鼓勵長輩動手動腦，保持身心健康。緊接著，黃秀芳又趕赴二水鄉，參加托兒所舉辦的農地控窯親子活動。白天行程滿檔，加強與社區長輩和年輕家庭民眾的互動。

    民進黨選對會11月19日召集黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富協調，因無人願意退出，最終決議採取民調作為徵召提名人選的重要參考依據，被視為「類初選」，預計12月3日確定民調方式，12月12日起禁止廣告宣傳，12月15日至18日進行民調，力拼在12月下旬由身兼黨主席的總統賴清德徵召拍板人選。

    立委黃秀芳一大早前往登山步道，跟在地鄉親互動拉近距離。（黃秀芳服務處提供）

    立委黃秀芳一大早前往登山步道，跟在地鄉親互動拉近距離。（黃秀芳服務處提供）

    立委黃秀芳爭取提名看板高掛在車水馬龍的彰化交流道附近，主打「電話民調唯一支持」。（記者張聰秋攝）

    立委黃秀芳爭取提名看板高掛在車水馬龍的彰化交流道附近，主打「電話民調唯一支持」。（記者張聰秋攝）

